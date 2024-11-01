edición general
Cuatro años de guerra en Ucrania: de la operación militar especial a la guerra de desgaste

Cuatro años después de la invasión rusa del 24 de febrero de 2022, la guerra se prolonga mucho más allá de lo previsto por cualquiera de las partes que, directa o indirectamente, están implicadas en el conflicto. “Nosotros no empezamos la guerra”, afirmó en aquel momento Vladimir Putin en referencia a la guerra de baja intensidad de Donbás, “pero, desde luego, vamos a acabarla”.

cosmonauta #1 cosmonauta
Es que ya ni los de canal red saben donde meterse después de cuatro años.
#2 groucha
#1 ¿Quiénes?
#5 arreglenenlacemagico
#2 afino genova y PI :troll:
CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero *
#1 Además de porque te gusta obtener karma fácil de los lápices menos afiliados, ¿por qué dices eso? ¿En qué momento "los de Canal Red" han mantenido una postura relativa a esta guerra que ahora sea insostenible?
cosmonauta #4 cosmonauta
#3 Equidistantes como pocos, de tan pocos equidistantes que quedan ya.
CerdoJusticiero #6 CerdoJusticiero
#4 Algo me decía que ibas a responder con vaguedades y sin aportar enlaces.

Supongo que para ti decir que Putin es un fascista asesino y que el gobierno actual de Ucrania se formó tras un golpe de estado que depuso al ganador pro-ruso de una elecciones es ser equidistante, ¿no?

Todo lo que no sea un apoyo acrítico a un bando es equidistancia cuando te puedes permitir dedicar un máximo de 3 neuronas a cada tema.
mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
#4 Si por equidistantes te refieres a que tienen una narrativa de "malos y malos" en vez de la típica de "buenos y malos", pues es verdad.
Pero en geopolítica, casi siempre el "malos y malos" se ajusta mejor a la realidad, más que nada porque quienes son "buenos" y quienes son "malos" cambia según el bando y casi siempre es propaganda.

Y bueno, contando con que Afinagenova se fue de RT precisamente por ser crítica con la guerra de Ucrania, y la pusieron a comentarla desde el día 1, pues puedes imaginarte que lo de que canal red defiende a Rusia es otro tipo de propaganda de guerra, no algo real.
#7 Adam22
#3 A ver, teniendo en cuenta que tú eres súper nazi no me extraña que lo de canal red, que han intentado fingir una posición "pacifista", te parezcan unos tibios.

Pero vaya, para cualquiera que haya comparado el discurso entre la guerra en Ucrania y en Gaza usando más de media neurona puede darse cuenta. Pongamos solo de ejemplo las sanciones económicas: a Rusia, en contra, a Israel, boicotealos tú mismo, no esperes a el gobierno lo haga por ti. Y así con todo.
CerdoJusticiero #10 CerdoJusticiero
#7 ¿Yo soy super nazi?

Madre mía.
#11 Dav3n *
#10 Es el comodín del público para los NAFO.

Si uno de ellos te lo llama es que le has hecho pupita con tus argumentos.

Bien por ti, vamos, muesca al cinturón xD
#8 Mandri20 *
Nadie quiere la paz. Ergo la guerra prosigue. Rusia le ha pillado el gustito al tema, y el bando occidental está cómodo enviando ayuda y con su retórica del necesario rearme. Si la paz no llega pronto, el rearme de Europa ocurrirá, y a continuación la guerra directa contra Rusia.

Los demonios del mundo harán que andemos sobre cenizas.
