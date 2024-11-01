Cuatro años de guerra en Ucrania: de la operación militar especial a la guerra de desgaste

Cuatro años después de la invasión rusa del 24 de febrero de 2022, la guerra se prolonga mucho más allá de lo previsto por cualquiera de las partes que, directa o indirectamente, están implicadas en el conflicto. “Nosotros no empezamos la guerra”, afirmó en aquel momento Vladimir Putin en referencia a la guerra de baja intensidad de Donbás, “pero, desde luego, vamos a acabarla”.