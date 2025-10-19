edición general
Cuatro agentes heridos en Ciudad Lineal al colisionar un coche de la Policía Municipal y otro de la Policía Nacional | Madrid

Uno de los policías nacional fue trasladado al hospital con pronóstico potencialmente grave

ChatGPT #2 ChatGPT
Reyerta? xD
Spirito #5 Spirito
#2 xD xD xD


Que hioputa. xD xD xD
#3 kaos_subversivo
Pronóstico potencialmente grave? Que mierda es esa? Que se tuerce un dedo y está 6 meses de baja?
pitercio #7 pitercio
Qué barbaridad, van tan ciegos que se atropellan entre ellos, ni compañeros ni pollas.
Moderdonia #4 Moderdonia *
Última hora: La ambulancia ha chocado con la Guardia civil.

PD Que se recuperen... para hacer más chistes de maderos.
cax #6 cax
Me ha venido un flashback de la película de los Blues Brothers.

youtu.be/LMagP52BWG8?si=AHcPf0bGg483OVfG
#1 Leon_Bocanegra
Va a haber safety car?
