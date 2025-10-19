·
5
meneos
27
clics
Cuatro agentes heridos en Ciudad Lineal al colisionar un coche de la Policía Municipal y otro de la Policía Nacional | Madrid
Uno de los policías nacional fue trasladado al hospital con pronóstico potencialmente grave
etiquetas
cuatro
agentes
heridos
ciudad
lineal
colisionar
coche
policía
4
1
0
K
56
actualidad
7 comentarios
#2
ChatGPT
Reyerta?
4
K
44
#5
Spirito
#2
Que hioputa.
0
K
9
#3
kaos_subversivo
Pronóstico potencialmente grave? Que mierda es esa? Que se tuerce un dedo y está 6 meses de baja?
1
K
28
#7
pitercio
Qué barbaridad, van tan ciegos que se atropellan entre ellos, ni compañeros ni pollas.
0
K
12
#4
Moderdonia
Última hora: La ambulancia ha chocado con la Guardia civil.
PD Que se recuperen... para hacer más chistes de maderos.
0
K
11
#6
cax
Me ha venido un flashback de la película de los Blues Brothers.
youtu.be/LMagP52BWG8?si=AHcPf0bGg483OVfG
0
K
11
#1
Leon_Bocanegra
Va a haber safety car?
0
K
9
Que hioputa.
PD Que se recuperen... para hacer más chistes de maderos.
youtu.be/LMagP52BWG8?si=AHcPf0bGg483OVfG