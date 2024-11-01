edición general
5 meneos
42 clics
¿Cuántos pedos te echas por día? La ropa interior “inteligente” te dice que son más de los que crees

¿Cuántos pedos te echas por día? La ropa interior “inteligente” te dice que son más de los que crees

Un trabajo que se publicó hoy en Biosensors and Bioelectronics: X presenta Smart Underwear, o Ropa Interior Inteligente, un dispositivo que se coloca en tu ropa interior y que…bueno, hace un seguimiento de tus gases. El sensor electroquímico detecta el hidrógeno y otros gases que generan tus órganos digestivos y te brinda información sobre la actividad microbiana. Es el primer dispositivo no invasivo que mide objetivamente los flatos, o el exceso de gas en tu sistema digestivo que sueles despedir como eructos o pedos.

| etiquetas: contador pedos , flatulencia
4 1 0 K 54 tecnología
12 comentarios
4 1 0 K 54 tecnología
#6 Pitchford
Más importante que el número, es el volumen unitario y total y la composición, especialmente en compuestos sulfurosos..
2 K 45
BastardWolf #8 BastardWolf
#6 o si lleva tropezones
2 K 45
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
Las flatulencias no se pueden modelar como una medida discreta, sino como una medida continua.
2 K 40
Un_señor_de_Cuenca #12 Un_señor_de_Cuenca
#2 En efecto, hay quien vive en un pedo silencioso casi continuo.
0 K 16
ahotsa #1 ahotsa
“Medimos un promedio de 32”, dijo Hall. Es más del doble del promedio de los libros de texto, que indican que despedimos gases 14 veces. “También vimos grandes variaciones de persona a persona, con algunos que sólo registraban 4 y otros, 59”.

Tú no eres un cerdo, ni tu pareja un ser angelical.
1 K 29
#3 Eukherio
#1 Para este nuevo estudio, Hall y sus colegas hicieron que 19 adultos llevaran el dispositivo durante una semana durante las horas de vigilia, excepto si viajaban o hacían ejercicio pesado.

Le restas las 8 horas de sueño y el de los 59 pedos fue a más de 3 por hora durante siete días. Espero que currarse en un sitio ventilado.
1 K 24
#7 Otrebla8002
Pero si no mide la duración es un estudio erróneo. El mañanero que recorre todo el pasillo hasta el baño vale por 4.
1 K 26
#9 Mandri20
Los días que trabajo, pocos. En fin de semana la fiesta se dispara. Pero también depende mucho de lo que uno coma.
1 K 26
cntand #11 cntand
¿Sólo 32?
1 K 25
#4 Febrero2027
Yo hay días que supero los 50
1 K 23
#5 Raúl63
A mí me lo dice el calzoncillo cuando me lo quito.
1 K 23

menéame