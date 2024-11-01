¿Cuántos pedos te echas por día? La ropa interior “inteligente” te dice que son más de los que crees

Un trabajo que se publicó hoy en Biosensors and Bioelectronics: X presenta Smart Underwear, o Ropa Interior Inteligente, un dispositivo que se coloca en tu ropa interior y que…bueno, hace un seguimiento de tus gases. El sensor electroquímico detecta el hidrógeno y otros gases que generan tus órganos digestivos y te brinda información sobre la actividad microbiana. Es el primer dispositivo no invasivo que mide objetivamente los flatos, o el exceso de gas en tu sistema digestivo que sueles despedir como eructos o pedos.