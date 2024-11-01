¿Cuánto costará una hora de trabajo de un robot humanoide? La estimación de Dr. Pero Micic apunta a un máximo de 14 dólares

La pregunta ya está sobre la mesa de muchos consejos de administración: ¿cuál será el coste por hora de un robot humanoide que pueda realizar tareas físicas generales? El futurista y consultor Dr. Pero Micic ha publicado un análisis con supuestos conservadores —apoyado en una hoja de cálculo y una explicación en vídeo— que sitúa el coste por hora en un máximo de 14 $ en la fase inicial de adopción. A partir de ahí, con aprendizaje, escala industrial y optimización, la cifra caería por debajo de 10 $ e incluso por debajo de 5 $ en un horizonte..