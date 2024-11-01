edición general
¿Cuánto costará una hora de trabajo de un robot humanoide? La estimación de Dr. Pero Micic apunta a un máximo de 14 dólares

La pregunta ya está sobre la mesa de muchos consejos de administración: ¿cuál será el coste por hora de un robot humanoide que pueda realizar tareas físicas generales? El futurista y consultor Dr. Pero Micic ha publicado un análisis con supuestos conservadores —apoyado en una hoja de cálculo y una explicación en vídeo— que sitúa el coste por hora en un máximo de 14 $ en la fase inicial de adopción. A partir de ahí, con aprendizaje, escala industrial y optimización, la cifra caería por debajo de 10 $ e incluso por debajo de 5 $ en un horizonte..

| etiquetas: robot humanoide , horas de trabajo , salario , robots , 14 dólares , ia
14 comentarios
#5 EISev
#4 hay mucha gente que no utiliza los servicios de salud públicos y sin embargo cotiza a la seguridad social. Entre otras cosas porque el dinero de la seguridad social no va a la asistencia sanitaria
2
ur_quan_master #10 ur_quan_master *
#5 hay mucha gente que no utiliza los servicios de salud públicos...

El 99% acabará haciéndolo tarde o temprano.
0
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Y la cotizacion a Seguridad social?
2
alpoza #4 alpoza *
#1 Teniendo en cuenta que no utilizaran los servicios de salud, ni jubilación, ni nada en general, les pondrán una cuota super reducida.
0
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Producción: entre 10.000, 20.000 y 30.000 $ por unidad, según la configuración. La estimación base de Micic para un humanoide “generalista” es 30.000 $, recordando que pesa ~5 % de un turismo y que los componentes caros hoy son actuadores y reductoras; el resto —electrónica, sensores, baterías de pocos kWh y plásticos— escala bien en fabricación masiva.


Al menos por el momento, muy optimista veo yo ese precio. Con el tiempo podría bajar, pero dudo mucho que los fabricantes de robots estén interesados en producir más barato teniendo en cuenta que tienen un mercado cautivo.
1
ChukNorris #12 ChukNorris
#6 Tan optimista que no se lo creen ni ellos. Más teniendo en cuenta que solo un brazo robótica actual (universal Robot) anda por esos 30.000€
0
#2 Suleiman
Los empresarios ya se están tocando solo de pensarlo. No hablan, no se quejan, no comen,24*7....
1
#11 Borgiano
#2 Los empresarios llevan usando máquinas desde el siglo XVIII
0
pitercio #3 pitercio
De los que 2 serán energía y mantenimiento, 2 serán amortización del hardware y 10 serán coste de licencia :troll:
1
Andreham #7 Andreham
¿Y la energía se va a mantener en precio cuando de repente haya que enchufar a la luz 25 millones de robots?
1
#14 chocoleches
Lo de que sean humanoides es una chorrada estética. Parafraseando a la Bauhaus, la forma sigue a la función, y si sólo necesitan un brazo pues nadie va a pagar más, y si la función requiere cinco, pues cinco brazos que se le van a poner al robot.
0
#8 astur365_628eed2f50e0f
Si cuesta menos que un humano ya veo las colas que se van a firmar en las oficinas del INEM
0
#9 Borgiano
Desde la barra del bar y tal, pero viendo cómo está ahora mismo el desarrollo de robots humanoides yo creo que vamos a tardar varias décadas en ver a alguno funcional en nuestras vidas cotidianas.
0
Iori #13 Iori
#9 Solo con que viajes a China o Japón ya están en muchísimos lados en el día a día, es lo que viene.
En Barcelona ya hay unos cuantos restaurantes que tienen el robot gato ese que te trae la comida a la mesa.
0

