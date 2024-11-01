¿Cuánto costará una hora de trabajo de un robot humanoide? La estimación de Dr. Pero Micic apunta a un máximo de 14 dólares

La pregunta ya está sobre la mesa de muchos consejos de administración: ¿cuál será el coste por hora de un robot humanoide que pueda realizar tareas físicas generales? El futurista y consultor Dr. Pero Micic ha publicado un análisis con supuestos conservadores —apoyado en una hoja de cálculo y una explicación en vídeo— que sitúa el coste por hora en un máximo de 14 $ en la fase inicial de adopción. A partir de ahí, con aprendizaje, escala industrial y optimización, la cifra caería por debajo de 10 $ e incluso por debajo de 5 $ en un horizonte..
| etiquetas: robot humanoide , horas de trabajo , salario , robots , 14 dólares , ia
El 99% acabará haciéndolo tarde o temprano.
Al menos por el momento, muy optimista veo yo ese precio. Con el tiempo podría bajar, pero dudo mucho que los fabricantes de robots estén interesados en producir más barato teniendo en cuenta que tienen un mercado cautivo.
En Barcelona ya hay unos cuantos restaurantes que tienen el robot gato ese que te trae la comida a la mesa.