¿Cuánta gente cobra más y menos que tú? Calcula tu posición respecto al sueldo medio en la escala salarial de España

¿Te has preguntado alguna vez si tu empresa te paga bien o poco? ¿Cuánta gente crees que cobra más que tú? ¿Tu sueldo está por encima de la media o por debajo? En la siguiente calculadora te mostramos tu posición entre todos los asalariados de España. Las cifras provienen de los datos la Encuesta de Estructura Salarial de 2023, que estima los sueldos anuales de los españoles a partir de una muestra de más de 250.000 trabajadores.
| etiquetas: sueldos , salarios , trabajo
Saludos
A nivel individual alguien que gane 60.000€ brutos gana mucho más que alguien que gane 30.000€ brutos.
Pero si consideramos parejas (situación ideal para tener hijos), 2 sueldos de 30.000€ brutos son mucho más que uno de 60.000€ brutos (si una persona de la pareja no trabaja por el motivo que sea).… » ver todo el comentario
El punto es que si realmente queremos que hay más natalidad, la realidad son las familias, no el individuo. Por tanto, si se hace la declaración conjunta, se debería de calcular al 50% porque esto refleja mejor los ingresos reales de una familia.