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¿Cuánta gente cobra más y menos que tú? Calcula tu posición respecto al sueldo medio en la escala salarial de España

¿Cuánta gente cobra más y menos que tú? Calcula tu posición respecto al sueldo medio en la escala salarial de España

¿Te has preguntado alguna vez si tu empresa te paga bien o poco? ¿Cuánta gente crees que cobra más que tú? ¿Tu sueldo está por encima de la media o por debajo? En la siguiente calculadora te mostramos tu posición entre todos los asalariados de España. Las cifras provienen de los datos la Encuesta de Estructura Salarial de 2023, que estima los sueldos anuales de los españoles a partir de una muestra de más de 250.000 trabajadores.

| etiquetas: sueldos , salarios , trabajo
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 wendigo
Joder... tenemos unos sueldos de mierda

Saludos
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#4 lappis
Además de que los rangos del IRPF no se han actualizado desde hace un montón de años y todos estamos pagando más impuestos proporcionalmente desde entonces hay otra cosa que no se tiene en cuenta.

A nivel individual alguien que gane 60.000€ brutos gana mucho más que alguien que gane 30.000€ brutos.
Pero si consideramos parejas (situación ideal para tener hijos), 2 sueldos de 30.000€ brutos son mucho más que uno de 60.000€ brutos (si una persona de la pareja no trabaja por el motivo que sea).…   » ver todo el comentario
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#7 Cuchifrito
#4 Es que no es lo mismo que para ganar los 60k solo tenga que invertir tiempo dos personas que solo una y la otra puede invertir tiempo en otras tareas.
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#10 lappis
#7 #8 he puesto 60k por poner un ejemplo. Pasa lo mismo en cualquier rango. Pasa igual con dos sueldos de 20k vs uno de 40k, o uno de 15k + otro de 20k vs uno de 35k.

El punto es que si realmente queremos que hay más natalidad, la realidad son las familias, no el individuo. Por tanto, si se hace la declaración conjunta, se debería de calcular al 50% porque esto refleja mejor los ingresos reales de una familia.
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#8 Kuruñes3.0
#4 Es que en ese rango te forran por todos los lados. Te suben bruto y en neto pues vaya...
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cosmonauta #11 cosmonauta
#4 La declaración conjunta no es obligatoria... ?( ¿No me digas que estás perdiendo pasta haciéndola conjunta?
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CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
eso es para ir vacilando que cobra mas que uno como ciertos personajes de por aqui? eso si es de tiesos
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#9 Kuruñes3.0
#5 Pues la verdad que es imposible porque cuanto más tieso va más a mentir, pero tengo curiosidad de cuanto cobrará de media el meneante y su relación con el medio real del paí.
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#2 Kuruñes3.0
De pago no? a mi no me deja verlo.
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Thornton #3 Thornton
#2 boton derecho y "abrir el enlace en una página de incógnito"
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#6 Kuruñes3.0
#3 Gracias.
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