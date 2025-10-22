edición general
Cuando tu derecho a morir con dignidad se complica

Francesc Augé asegura que para él cada día que pasa es una agonía. Pidió la eutanasia y se la concedieron; sin embargo, un recurso presentado por su padre, ayudado por algunos amigos de Francesc, ha paralizado el proceso. "Si lo llego a saber me hubiese callado", nos cuenta. Quiso compartir su decisión para despedirse. Ahora con este recurso la espera puede ser muy larga. "El tiempo es injusticia", insiste. "No sé cuánto aguantaré".

#1
El problema es que algunos jueces están dispuestos a tomar decisiones disparatadas para poner su moral absurda por encima de la ley. Ya van dos casos de jueces que dan legitimidad a los padres para suspender un procedimiento de eutanasia. Y detrás los fundamentalistas religiosos interponiendo los correspondientes recursos.

Ya hay dos víctimas, Francesc y Noelia.
