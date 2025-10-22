Cuando tu derecho a morir con dignidad se complica

Francesc Augé asegura que para él cada día que pasa es una agonía. Pidió la eutanasia y se la concedieron; sin embargo, un recurso presentado por su padre, ayudado por algunos amigos de Francesc, ha paralizado el proceso. "Si lo llego a saber me hubiese callado", nos cuenta. Quiso compartir su decisión para despedirse. Ahora con este recurso la espera puede ser muy larga. "El tiempo es injusticia", insiste. "No sé cuánto aguantaré".