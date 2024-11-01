edición general
7 meneos
84 clics
Cuando ser demasiado amable juega en contra. La paradoja social que explica por qué muchos se quedan sin amigos

Cuando ser demasiado amable juega en contra. La paradoja social que explica por qué muchos se quedan sin amigos

Aunque la amabilidad suele verse como un puente hacia la conexión, el psicólogo Lachlan Brown advierte que quienes siempre priorizan a los demás y evitan el conflicto pueden terminar sin amistades profundas. Su generosidad, paradójicamente, se convierte en un obstáculo para la autenticidad y el apoyo emocional verdadero.

| etiquetas: amable , paradoja , social , amigos
5 2 0 K 70 actualidad
3 comentarios
5 2 0 K 70 actualidad
#3 Leclercia_adecarboxylata *
Hace unos días hablando con unos compañeros de trabajo les dije que había contactado un antiguo compañero de trabajo con el que me llevaba bien pero que por una serie de circunstancias participó en algo poco ético que iba en mi contra porque lo promovió el jefe.

Pasados todos estos años recontacté para decirle si le apetecía tomar un café algún día. Por supuesto, esa charla/café suponía para mí una terapia para zanjar un tema del pasado. Y no contestó.

Explicando esto, una de las personas…   » ver todo el comentario
1 K 26
Elbaronrojo #1 Elbaronrojo
No es bueno ir siempre de bueno por la vida. También hay que poner mala cara cuando toca y decir las cosas claramente.  media
0 K 11
#2 CrudaVerdad
Busco amistades profundas, así que fachas pobres, progres de mierda, ateos inmorales, creyentes babosos, otanistas lameculos de Trump, Putinistas criminales, Israelitas genocidas, proChina dictatoriales, occidentales hipócritas, sincebollistas insípidos y cebollistas aberrantes.. los espero con los brazos abiertos :troll:
0 K 10

menéame