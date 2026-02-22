edición general
Cuando la comunicación es una barrera para el acceso a la salud: «La falta de intérpretes provoca una desigualdad evidente»

En febrero del año 2011, una mujer argelina que residía en la provincia de Lugo dio a luz en el Hospital da Costa de Burela. Apenas hablaba castellano. Mientras se recuperaba de la cesárea, le entregaron unos documentos para que firmara. Creyó, en todo momento, que los formularios estaban relacionados con su alta hospitalaria y entendió que su bebé quedaría ingresada «unos días más» por motivos de salud. Pero al día siguiente, cuando se presentó en el hospital para verla, la niña ya no estaba. Sin saberlo, la madre había firmado.

Spirito #2 Spirito *
No veo hoy en día un problema en la comunicación en tanto que tenemos traductores on line y de todo tipo extraordinarios.

Pasa igual que viajar con el propio vehículo a lugares desconocidos con la cantidad de aplicaciones de mapas y geolocalización.
#1 vGeeSiz
Lo normal, es hablar o conocer mínimamente el idioma donde vives, o al menos usar un idioma "más o menos" universal como el Inglés.

Aquí van otros cuantos cientos de miles de euros para contratar intérpretes, antes que mejorar las condiciones de los médicos, ya verás xD
