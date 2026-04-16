Cuando el 'bullying' lo comete el entrenador: más de uno de cada tres menores sufre violencia en el deporte extraescolar

Más de uno de cada tres menores (34,9%) reconoce que ha sufrido algún tipo de violencia en el deporte extraescolar, práctica que realiza ya sea por simple afición o por estar federado en algún club. Mayoritariamente, se trata de violencia psicológica y verbal, como gritos, insultos y humillaciones. Los principales perpetradores de las agresiones son los entrenadores, seguidos de la familia y los propios compañeros.
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Se piensan que "endureciendo" o vejando a los niños van a lograr mejor rendimiento.
El bullying no es algo que se pueda corregir a posteriori. Se le jode la vida al chaval, y luego da igual que empapeles al monitor o los compañeros.
Yo fuí parte de los agresores en el colegio. 30 años después, me horrorizo de lo que se hacía en aquel colegio a chavales y chavalas, con la aceptación de profesores y monjas. Sigo sin poder mirar a la cara a las personas que lo sufrieron.
Solución? Educación e intervención temprana. Mi hijo tuvo un problema con sus colegas, que… » ver todo el comentario