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Cuando el 'bullying' lo comete el entrenador: más de uno de cada tres menores sufre violencia en el deporte extraescolar

Cuando el 'bullying' lo comete el entrenador: más de uno de cada tres menores sufre violencia en el deporte extraescolar

Más de uno de cada tres menores (34,9%) reconoce que ha sufrido algún tipo de violencia en el deporte extraescolar, práctica que realiza ya sea por simple afición o por estar federado en algún club. Mayoritariamente, se trata de violencia psicológica y verbal, como gritos, insultos y humillaciones. Los principales perpetradores de las agresiones son los entrenadores, seguidos de la familia y los propios compañeros.

| etiquetas: bulling , deporte , menores
8 1 0 K 87 actualidad
5 comentarios
8 1 0 K 87 actualidad
Grymyrk #5 Grymyrk
No entiendo la idiotez de defir "bullying" en lugar de decir acoso.
1 K 22
ur_quan_master #4 ur_quan_master
El fútbol es así.
0 K 12
#3 Emotivo
Para algunos hacer deporte es como ir al servicio militar.
Se piensan que "endureciendo" o vejando a los niños van a lograr mejor rendimiento.
0 K 7
#1 Iom
El bullying te marca de por vida. ¿Cómo pararlo?
0 K 6
#2 gadish
#1 mano dura.
El bullying no es algo que se pueda corregir a posteriori. Se le jode la vida al chaval, y luego da igual que empapeles al monitor o los compañeros.
Yo fuí parte de los agresores en el colegio. 30 años después, me horrorizo de lo que se hacía en aquel colegio a chavales y chavalas, con la aceptación de profesores y monjas. Sigo sin poder mirar a la cara a las personas que lo sufrieron.

Solución? Educación e intervención temprana. Mi hijo tuvo un problema con sus colegas, que…   » ver todo el comentario
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