Cuando el 'bullying' lo comete el entrenador: más de uno de cada tres menores sufre violencia en el deporte extraescolar

Más de uno de cada tres menores (34,9%) reconoce que ha sufrido algún tipo de violencia en el deporte extraescolar, práctica que realiza ya sea por simple afición o por estar federado en algún club. Mayoritariamente, se trata de violencia psicológica y verbal, como gritos, insultos y humillaciones. Los principales perpetradores de las agresiones son los entrenadores, seguidos de la familia y los propios compañeros.