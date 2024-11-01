Cuál es el trabajo real de los sindicalistas. Parte 1 de 2

Vamos a intentar responder a las preguntas que prácticamente todos los trabajadores os habréis hecho en más de una ocasión: ¿cuáles son las funciones reales de los sindicalistas?, ¿por qué pagan a los sindicalistas?, ¿quién paga a los sindicalistas?, ¿qué hacen realmente los sindicalistas?, ¿qué trabajo se hace realmente en las sedes de los “sindicatos” CC.OO. y UGT?
En el momento en que recibes una subvención del estado ya no eres un sindicato, eres otra cosa.
Y lo de las subvenciones, que sepáis que es un derecho, no una obligación.
Punto primero del manual del padefo: la culpa es siempre del otro.
Pues si no te gusta CCOO y UGT nadie te impide afiliarte a otro sindicato de tu gusto y unirte a la lucha obrera o al menos apoyarles y hacer huelgas y protestas cuando te lo pidas ¡ah! ¡no¡ que eso es de obrerotes y tu eres de clase media libertarra y no te vas a maniefestar ni hacer huelga para que otros compañeros mejoren.
O es que a lo mejor en el sindicato Club de golf de la moraleja es que no te admiten por pobretón.
Has meado tan fuera de tiesto que resulta hasta cómico. Resulta que soy felizmente afliado (y militante) del SOV CNT-AIT
Y serás de los que luego se chupa todos los acuerdos a los que llegan CCOO y UGT. Esa gentuza los tenemos en la empresa, dicen que no a todo, pero mira, en lugar de ser coherentes, se piran de la empresa con las condiciones que pactaron los otros.
Luego hay pardillos que les hacen caso y se van con una mano delante y otra detrás. El último listo de esos ha tenido que devolver la indemnización de improcedente y quedarse con la de objetivo.
P.S. Ya lo dice el dicho laboral..."No esperes que un liberado vea algo si su sueldo depende de no verlo."