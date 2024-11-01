Cuál es el trabajo real de los sindicalistas. Parte 1 de 2

Vamos a intentar responder a las preguntas que prácticamente todos los trabajadores os habréis hecho en más de una ocasión: ¿cuáles son las funciones reales de los sindicalistas?, ¿por qué pagan a los sindicalistas?, ¿quién paga a los sindicalistas?, ¿qué hacen realmente los sindicalistas?, ¿qué trabajo se hace realmente en las sedes de los “sindicatos” CC.OO. y UGT?