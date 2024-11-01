edición general
Cristianos y musulmanes, déjennos en paz a los judíos

La realidad de Israel de los islamistas extremistas que quieren destruirnos físicamente, y de los cristianos extremistas que quieren nuestras almas, se volvió sorprendentemente clara. El islam radical y el cristianismo radical son religiones y teologías triunfalistas. Necesitan dominar para justificar y respaldar sus propias creencias y acciones.

Ripio #2 Ripio
{0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}

¡Los supremacistas son los otros!
El pueblo elegido no, va de buen rollo.
7 K 101
HeilHynkel #6 HeilHynkel *
El budismo y el hinduismo no son religiones triunfalistas. Estas religiones no tienen la intención de dominar, convertir o hacer que otras religiones y pueblos se sometan,

Menuda trola. En Birmania los budistas han estado masacrando musulmanes, como ha pasado en India.

Las religiones y el poder, asesinatos seguros. Como vemos con los sionazis.
1 K 30
Kachemiro #8 Kachemiro
Menuda sarta de estupideces judaicosionistas.
Revelador artículo pare entender como.piensa esta piara de genocidas asesinos, pero el mensaje ralla el ridículo

Ni musulmanes ni cristianos. Las personas con valores humanos NO descansaremos hasta acabar con vuestro estado judio étnico supremacista.
Muerte a israel
1 K 30
winstonsmithh #5 winstonsmithh
Dejen que genocidemos en paz joder, ya!
1 K 25
asola33 #3 asola33 *
Este no se ha enterado de las matanzas de musulmanes en la India. .. o disimula a cambio del apoyo recíproco India-Israel (sector derecha profunda)
1 K 23
#1 Galton
Del judaísmo radical mejor no hablar... :wall:
1 K 21
Machakasaurio #7 Machakasaurio
Puto genocida asqueroso encima piden que no les echen en cara ser como los nazis, o peores....
A todo cerdo le llega su San Martin
1 K 19
#4 veratus_62d669b4227f8
Que harto ya de las putas religiones, que cansancio tener que estar toda la puta vida sufriendo, cuando no financiando, putas fantasias y cuentos de unos y otros.
0 K 7

