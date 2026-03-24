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Cristianos católicos y Hezbollah se alían localmente en el Líbano contra Israel y EEUU

Cristianos católicos y Hezbollah se alían localmente en el Líbano contra Israel y EEUU

En el valle de la Bekaa, al norte del Líbano, la localidad cristiana de Ras Baalbek ha sellado una alianza con Hezbollah que desafía cualquier lectura simplista del conflicto regional. Sus 6.000 habitantes, católicos devotos, comparten ahora una trinchera común con la milicia chií respaldada por Irán, forjada en la lucha contra el Estado Islámico (ISIS) entre 2013 y 2017. Rifiat Nasrallah, líder local y cantero, explica al diario The Telegraph que la relación se empezó a forjar cuando ISIS amenazaba con arrasar el pueblo y decapitar a sus...

| etiquetas: católicos , cristianos , hezbollah , libano , alianza , israel , eeuu
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14 comentarios
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Comentarios destacados:      
makinavaja #2 makinavaja
A los abogados cristianos igual les explota la cabeza!!! xD xD xD xD
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#3 yukatan
#2 dios te oiga.. ameenn
2 K 23
Dene #4 Dene
#2 no pasa nada, la tienen vacía. no hay riesgo de contaminación
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ombresaco #9 ombresaco *
#2 para esa herida ya está inventada la venda.

Eso no es el autentico comunismo/islam/capitalismo/catolicismo

Por supuesto, suponiendo que es verdad
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XtrMnIO #8 XtrMnIO
Normal, los sionistas les quieren robar sus hogares...

En el Líbano no hay conflicto de religiones, el conflicto es el sionismo contra el resto de la humanidad.
4 K 51
azathothruna #1 azathothruna
Nada mejor para unir enemigos jurados, que un enemigo mayor,
1 K 30
Lerena #7 Lerena
#1 Tampoco son enemigos jurados. En Cisjordania cristianos, musulmanes y milicias de Hezbollah llevan viviendo décadas juntos en paz.
3 K 48
DocendoDiscimus #10 DocendoDiscimus
#7 Pero a mí me habían dicho que todos odiaban a Hezbollah...

Es broma, hace tiempo leí que Hezbollah se había moderado mucho y había centrado su posicionamiento ideológico en el nacionalismo libanés y en el enfrentamiento contra el sionismo, ganando la simpatía de grupos no musulmanes.
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#11 cajadecartonmojada *
#7 Tanto como eso... que la Falange libanesa (cristianos) y la OLP se estuvieron dando de hostias bastante tiempo (Damour, Sabra, Shatila...)
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obmultimedia #14 obmultimedia
#1 el enemigo de mi enemigo es mi amigo.
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HeilHynkel #12 HeilHynkel *
Para el que no lo sepa el Líbano tiene un reparto de cargos en el gobierno y parlamento ... por religiones. No es lo más eficaz del mundo, pero así no se matan entre ellos que en estos lares, ya es un avance considerable.

www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/libano_ficha pais.pdf

Según la Constitución libanesa, modificada por los Acuerdos de Taëf (1989) que pusieron fin a la guerra civil que asoló el país entre 1975 y 1990, se establece un reparto de escaños

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Laro__ #6 Laro__
Todas las creencias y no creencias deberían unirse contra genocidas. Es una cuestión pura de supervivencia.
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tricionide #13 tricionide
el gobierno titere de Libano esta comprado por USA e Israel
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Mauricio_Colmenero #5 Mauricio_Colmenero *
Claro, por supuesto ... cristianos luchando junto a Hezbollah, los que han destruído el país.

Faltaría mas.


Ahora me das el teléfono del que te pasa, que esa mierda tiene que ser buena.
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menéame