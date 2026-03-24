Cristianos católicos y Hezbollah se alían localmente en el Líbano contra Israel y EEUU

En el valle de la Bekaa, al norte del Líbano, la localidad cristiana de Ras Baalbek ha sellado una alianza con Hezbollah que desafía cualquier lectura simplista del conflicto regional. Sus 6.000 habitantes, católicos devotos, comparten ahora una trinchera común con la milicia chií respaldada por Irán, forjada en la lucha contra el Estado Islámico (ISIS) entre 2013 y 2017. Rifiat Nasrallah, líder local y cantero, explica al diario The Telegraph que la relación se empezó a forjar cuando ISIS amenazaba con arrasar el pueblo y decapitar a sus...
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Eso no es el autentico
comunismo/islam/capitalismo/catolicismo
Por supuesto, suponiendo que es verdad
En el Líbano no hay conflicto de religiones, el conflicto es el sionismo contra el resto de la humanidad.
Es broma, hace tiempo leí que Hezbollah se había moderado mucho y había centrado su posicionamiento ideológico en el nacionalismo libanés y en el enfrentamiento contra el sionismo, ganando la simpatía de grupos no musulmanes.
www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/libano_ficha pais.pdf
Según la Constitución libanesa, modificada por los Acuerdos de Taëf (1989) que pusieron fin a la guerra civil que asoló el país entre 1975 y 1990, se establece un reparto de escaños
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Faltaría mas.
Ahora me das el teléfono del que te pasa, que esa mierda tiene que ser buena.