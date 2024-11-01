edición general
15 meneos
53 clics
Cristianos 1 - Satánicos 0: de cómo 20 personas rezando el rosario cancelaron un concierto en Miércoles Santo

Cristianos 1 - Satánicos 0: de cómo 20 personas rezando el rosario cancelaron un concierto en Miércoles Santo

Un grupo de seguidores del cristianismo logra la cancelación en Valencia de un evento literario y musical que juega con la idea de satanismo, ante el pasmo de los promotores: “No solamente atenta contra la libertad cultural, atenta contra todas las libertades”

| etiquetas: cristianos , satánicos , concierto , rosario
12 3 0 K 172 actualidad
11 comentarios
12 3 0 K 172 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Esta gente ha dicho algo de Trump el de la lista Epstein haciéndose pasar por Cristo?
0 K 20
Metabarón #6 Metabarón
Je Suis Charlie y todo eso
0 K 10
#11 alhambre
"acabó siendo cancelado por el local debido a una presión que no era “violenta” pero sí “incómoda” ".

Vaya flojos.
0 K 8
#2 xavigo
Titular tendencioso y/o erróneo. Sería “católicos”, porque ortodoxos y protestantes pasaron bastante de la movida esta.
0 K 7
#3 fremen11
#2 Sigue equivocado sería nazionalcatólicos.....
0 K 10
Supercinexin #4 Supercinexin
#2 La noticia dice que fueron evangelistas y protestantes también.

Quisieron provocar a los religiosos celebrando el satanismo, lo consiguieron y éstos respondieron de forma pacífica, rezando a Dios rosario en mano en la puerta de su evento y ahuyentando a Satanás. Y ni siquiera les impidieron la entrada, ni denunciaron a nadie, ni bloquearon la puerta, ni usaron la fuerza en ningún momento,. simplemente rezaron.

¡El Poder de Cristo te obliga!
0 K 20
#7 xavigo
#4 #5 Pues vaya recogida de cable que me toca… :clap: :palm:
1 K 27
#10 Mengüi
#7 Nah, no ibas muy desencaminado:

Al encuentro también acudieron grupos carlistas como el Círculo Carlista Abanderado de la Tradición - Nuestra Señora de los Desamparados y el Círculo Cultural Alberto Ruiz de Galarreta de Valencia, los cuales publicaron después un comunicado sobre lo que ellos califican como un “acto de reparación, desagravio, protesta y afirmación de los derechos de nuestro Señor Jesucristo”. A diferencia del pacifismo que tanto Vera como Plaza aseguran que hubo, apuntan que permanecieron en los alrededores del local por si hubiese sido necesaria una “intervención física para impedir un posible sacrilegio”.
0 K 10
#8 Mengüi
#4 Es una frase súper potente. xD
1 K 30
#5 Mengüi
#2 "Vinieron evangelistas, carlistas, protestantes... Era como La vida de Brian”, relata el dueño, José de Rueda,"
0 K 10
ciriaquitas #9 ciriaquitas *
#2 De la noticia que no has leído:

“Me contaron que [los que quedaban] no eran católicos, que eran protestantes, y yo decía: 'Menuda pandilla de frikis'”.
1 K 30

menéame