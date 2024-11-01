Cristianos 1 - Satánicos 0: de cómo 20 personas rezando el rosario cancelaron un concierto en Miércoles Santo

Un grupo de seguidores del cristianismo logra la cancelación en Valencia de un evento literario y musical que juega con la idea de satanismo, ante el pasmo de los promotores: “No solamente atenta contra la libertad cultural, atenta contra todas las libertades”
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Vaya flojos.
Quisieron provocar a los religiosos celebrando el satanismo, lo consiguieron y éstos respondieron de forma pacífica, rezando a Dios rosario en mano en la puerta de su evento y ahuyentando a Satanás. Y ni siquiera les impidieron la entrada, ni denunciaron a nadie, ni bloquearon la puerta, ni usaron la fuerza en ningún momento,. simplemente rezaron.
¡El Poder de Cristo te obliga!
Al encuentro también acudieron grupos carlistas como el Círculo Carlista Abanderado de la Tradición - Nuestra Señora de los Desamparados y el Círculo Cultural Alberto Ruiz de Galarreta de Valencia, los cuales publicaron después un comunicado sobre lo que ellos califican como un “acto de reparación, desagravio, protesta y afirmación de los derechos de nuestro Señor Jesucristo”. A diferencia del pacifismo que tanto Vera como Plaza aseguran que hubo, apuntan que permanecieron en los alrededores del local por si hubiese sido necesaria una “intervención física para impedir un posible sacrilegio”.
“Me contaron que [los que quedaban] no eran católicos, que eran protestantes, y yo decía: 'Menuda pandilla de frikis'”.