La crisis de la vivienda frena la llegada de trabajadores extranjeros

La inmigración, que forma parte esencial del crecimiento de la economía española en los últimos años, está ralentizando su ritmo de llegada, y la causa principal es la dificultad para encontrar vivienda. Es una de las conclusiones que aportan las previsiones económicas de Funcas, publicadas esta mañana, que apuntan a que la población activa extranjera crecería en 875.000 persona en el trienio 2025-2027, frente a las 1.080.000 del trienio precedente, lo que supone un 19% menos.