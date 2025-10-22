edición general
La crisis de la vivienda frena la llegada de trabajadores extranjeros

La inmigración, que forma parte esencial del crecimiento de la economía española en los últimos años, está ralentizando su ritmo de llegada, y la causa principal es la dificultad para encontrar vivienda. Es una de las conclusiones que aportan las previsiones económicas de Funcas, publicadas esta mañana, que apuntan a que la población activa extranjera crecería en 875.000 persona en el trienio 2025-2027, frente a las 1.080.000 del trienio precedente, lo que supone un 19% menos.

#2 Troglobyte
Mira, igual ahora lo arreglan para que siga la avalancha.
#1 NPCMeneaMePersigue
Aquí sí que están jodidos porque la patronal pide mano de obra de inmigrantes y más barata después de que Israel y EEUU bombardeen oriente medio y den 40 golpes de estado en américa del sur para generar inmigrantes, y si no vienen pues no tienen mano de obra barata, habrá que ver quien gana. Pero sea como sea espantemos la demanda del país en redes sociales, se vive mal, cambio climático, trabajo de mierda, no hay casas, espantemos la demanda de España y bajamos precios, así como los franceses parecen gilipollas, pues lo hacen para espantar la demanda
#4 emmett_brown
#0 Hay que superar el tradicional debate patronal-trabajadores. Sólo son barreras para luchar contra el AIPAC, Netanyahu e Israel, no era eso?
#3 ChatGPT
causa efecto... efecto causa...
#5 Vini_Junior
Crisis de vivienda que tenemos desde los decretos que firmó la izquierda hace 8 años. Antes no pasaba, con un salario mínimo te podías permitir pagar las cosas e irte de cañitas y viajes. Ahora pa ná da. Gracias izquierdas.
