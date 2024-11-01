La crisis del Real Zaragoza: una maraña accionarial, una debacle deportiva y 150 millones de euros públicos en entredicho

Los resultados deportivos del club, con serias opciones de descender al fútbol semiprofesional, dejan en el aire los usos para la nueva Romareda, obra faraónica de 150 millones, incluyendo dinero público. A esto se suma un problema de identidad: más de un 90% de la propiedad blanquilla está relacionada con el Atlético de Madrid
Empezamos en su día con Azcon recien llegado a la alcaldía, con un nuevo Hospital Quiron (sorpresa! gana las elecciones un alcalde PPro y a los 6 meses ya tiene Quiron aprobación para un nuevo hospital, jajaja)...
...Y avanzamos con Natalia Chueca (actual alcaldesa) y la Nueva Romareda, un campo de futbol para un equipo que lleva 12 años en 2ª division y que ahora mismo tiene pinta de que bajará al futbol no-profesional (y, si pasa eso, probablemente desaparezca)
fastuoso todo.
Los usos son los mismos.