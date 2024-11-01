edición general
La crisis inmobiliaria se extiende por todo Estados Unidos y los precios están cayendo en la mayoría de las ciudades, lo que genera temores de un colapso como el de 2008 [EN]

El número de viviendas en venta sigue aumentando, un 7,9 % con respecto al año anterior, lo que marca el 28.º mes consecutivo de crecimiento de la oferta de viviendas en el mercado. La tendencia sugiere que algunos de los lugares donde los precios aumentaron más durante la pandemia ahora están experimentando el retroceso más pronunciado a medida que el mercado se ajusta. Una señal preocupante para el mercado inmobiliario es un aumento en la actividad de ejecuciones hipotecarias con un aumento del 32% respecto al año pasado.

Dragstat #5 Dragstat
#4 también ha dicho lo contrario, y esto se alinea más con su forma de actuar.

"Trump dice que quiere “subir los precios de la vivienda” y no bajarlos para quienes “no trabajaron muy duro”

"Trump: cuando haces que sea demasiado fácil y barato construir casas, los precios de las casas bajan. No quiero hacer eso"

Gry #1 Gry
¿No prometió Trump que haría bajar los precios de la vivienda? :-P
sotillo #3 sotillo
#1 No y ni le importa
#2 detectordefalacias
La fiesta dura hasta que la gente deja de poder pagar. Gente que terminará en la calle malviviendo...

El problema es que esas casas terminan en manos de los especuladores de la siguiente crisis
Andreham #6 Andreham
Cuando no puedes vender a la gente de tu país porque están ahogados en deuda y cuando no puedes vender a extranjeros porque el ICE los puede detener por la calle por no ser del color adecuado o no tener un acento suficientemente americano; la venta de casas sufre.

A ver si tengo suerte y de aquí un año me puedo pillar una unifamiliar con jardín en zona de colegios con score 6-7 (jeje) a menos de 200k.
