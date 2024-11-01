La crisis inmobiliaria se extiende por todo Estados Unidos y los precios están cayendo en la mayoría de las ciudades, lo que genera temores de un colapso como el de 2008 [EN]

El número de viviendas en venta sigue aumentando, un 7,9 % con respecto al año anterior, lo que marca el 28.º mes consecutivo de crecimiento de la oferta de viviendas en el mercado. La tendencia sugiere que algunos de los lugares donde los precios aumentaron más durante la pandemia ahora están experimentando el retroceso más pronunciado a medida que el mercado se ajusta. Una señal preocupante para el mercado inmobiliario es un aumento en la actividad de ejecuciones hipotecarias con un aumento del 32% respecto al año pasado.