Trump dice que quiere “subir los precios de la vivienda” y no bajarlos para quienes “no trabajaron muy duro” [EN]

En un aparente cambio de rumbo respecto a sus promesas de asequibilidad, Trump dijo: "no quiero bajar los precios de la vivienda, quiero subirlos". Su objetivo es mantener altos los precios de la vivienda para evitar beneficiar indirectamente a los estadounidenses que no trabajaron muy duro: "vamos a mantener a los propietarios de viviendas en una situación de riqueza. Vamos a mantener los precios altos", dijo. "No vamos a destruir el valor de sus viviendas para que alguien que no trabajó mucho pueda comprar una casa".

| etiquetas: vivienda , estados unidos , donald trump , precios , mantener , altos , riqueza
#6 diprosio
Claro, porque el sueldo es proporcional a la dureza del trabajo, como todo el mundo sabe. Por eso los jornaleros cobran millonadas y los directivos hijos de papá sobran cuatro perras. No tiene nada que ver con quiénes tienes en la agenda del teléfono móvil. Creo que lo llaman meritocracia o algo así.
6 K 84
#5 Eukherio
Sí que chochea el cabrón. Está llevando lo de jugar a la confusión al máximo nivel.
2 K 30
joffer #1 joffer
Lo veo bien.
1 K 23
Connect #7 Connect
Me encanta que este tío esté ahí. No te vayas nunca Trump! :troll:
1 K 21
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Uhmmmm cuando la Mayoría se de cuenta
.......
1 K 19
nosomosnaiderl #9 nosomosnaiderl
Debe estar cabreado porque los albañiles del salón de bailes no trabajan duro y rápido.
1 K 13
#8 DenisseJoel
Los liberales ya están salivando con implementar un régimen de terror y precios altos también en España.
0 K 11
Apotropeo #4 Apotropeo
¿ Él ha trabajado mucho?
0 K 10
#2 Kuruñes3.0
Todo correcto.
0 K 7

