Trump dice que quiere “subir los precios de la vivienda” y no bajarlos para quienes “no trabajaron muy duro” [EN]

En un aparente cambio de rumbo respecto a sus promesas de asequibilidad, Trump dijo: "no quiero bajar los precios de la vivienda, quiero subirlos". Su objetivo es mantener altos los precios de la vivienda para evitar beneficiar indirectamente a los estadounidenses que no trabajaron muy duro: "vamos a mantener a los propietarios de viviendas en una situación de riqueza. Vamos a mantener los precios altos", dijo. "No vamos a destruir el valor de sus viviendas para que alguien que no trabajó mucho pueda comprar una casa".