La crisis de asequibilidad de la vivienda en Australia es ahora tan grave que los mineros son el único grupo capaz de comprar una casa típica [EN]

Los mineros que viajan en avión son la única categoría de fuerza laboral donde el trabajador promedio puede permitirse una casa típica. Ninguno de los otros 16 sectores industriales de Australia ofrece salarios promedio de carrera que permitan siquiera comprar una casa de precio medio en las capitales de los estados más grandes de Australia. “Está empeorando progresivamente y, si seguimos así, ¿cómo será la situación dentro de cinco o diez años?" La vida es especialmente dura para quienes no tienen acceso al Banco de mamá y papá o son solteros.