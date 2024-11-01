edición general
La crisis de asequibilidad de la vivienda en Australia es ahora tan grave que los mineros son el único grupo capaz de comprar una casa típica [EN]

Los mineros que viajan en avión son la única categoría de fuerza laboral donde el trabajador promedio puede permitirse una casa típica. Ninguno de los otros 16 sectores industriales de Australia ofrece salarios promedio de carrera que permitan siquiera comprar una casa de precio medio en las capitales de los estados más grandes de Australia. “Está empeorando progresivamente y, si seguimos así, ¿cómo será la situación dentro de cinco o diez años?" La vida es especialmente dura para quienes no tienen acceso al Banco de mamá y papá o son solteros.

Narmer #2 Narmer
Esto es una crisis a nivel mundial. Esto nos ha traído la globalización e internet. Hoy puedes comprar propiedades desde el otro lado del mundo fácilmente. Antaño era mucho más complicado, pues, si querías verla, te tenías que desplazar tú o tu lacayo de confianza. Eso, sumado a la concentración de dinero en menos manos y que los políticos no le ponen freno a la especulación mediante restricciones (no permitir la compra si no eres persona física y residente) y penalizar fiscalmente a quienes…   » ver todo el comentario
yabumethod #5 yabumethod
#2 La crisis sera mundial pero la responsabilidad es de los politicos de cada lugar. ¿Porque nadie esta siendo pionero en leyes para hacer la vivienda asequible y evitar la especulación? Para mi al menos esto es un misterio.
#7 Icelandpeople
#2 #5 www.meneame.net/m/Artículos/hay-escasez-mundial-vivienda-no-hay-estad

Se ha intentado en todas partes todo, excepto la construcción pública masiva

Es decir, lo único que funcionaría.
yabumethod #8 yabumethod
#7 Pues repregunto, si funciona ¿Porque simplemente no se hace? ¿Hay alguna respuesta mas alla de que los politicos estan metidos en el cacao y no les interesa arreglarlo?
elTieso #4 elTieso
¿Alguien sabe por qué gana esto un minero en Australia, $165,069? La noticia no lo explica.
Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial
Mineros solo? Seguro que los politicos tambien pueden
#1 covacho
Ya veréis como la culpa es de Pedro Sánchez.
#3 luckyy
Queda claro que el común denominador del problema de la vivienda, la menos en occidente, es el neoliberalismo salvaje que antes se llamaba capitalismo y que la solución es fácil: prohibir la especulación.
