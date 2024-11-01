edición general
4 meneos
60 clics
Creíamos que teníamos una burbuja de la IA. Hay argumentos potentes que indican que estábamos equivocados

Creíamos que teníamos una burbuja de la IA. Hay argumentos potentes que indican que estábamos equivocados

La idea de que existe una burbuja de la IA pierde fuerza gracias a tres avances recientes: la llegada de ChatGPT, los modelos con razonamiento como o1 y los nuevos agentes capaces de ejecutar tareas complejas durante largos periodos. Estos progresos han disparado la demanda de cómputo por encima de la oferta, impulsando enormes inversiones en centros de datos. Además, los agentes permiten que una sola persona gestione miles de procesos, multiplicando el impacto económico sin necesidad de adopción masiva.

| etiquetas: creíamos , teníamos , burbuja , ia , argumentos , potentes
3 1 4 K 18 tecnología
8 comentarios
3 1 4 K 18 tecnología
#3 exeware *
La burbuja de la IA no es sobre si se usará o no, esta claro que ha llegado y que estará en todas partes, la burbuja es de si se esta gastando sin control, inviertes una millonada en unas graficas que tardaras 5 años en amortizar y que en 2 se quedan obsoletas... la burbuja esta en que muchos para ganar clientes o fidelizarlos estan regalando su servicio, quemando dinero, y es pan para hoy y hambre para mañana.
2 K 32
#4 woke *
#3 desde la aparición de la IA, alguien usa las obsoletas búsquedas clásicas, salvo excepciones?
Los buscadores de internet han muerto.
0 K 17
#7 exeware
#4 si se usan, las usan los agentes de ai, es un mecanismo de validacion anti alucinaciones, como por ejemplo hace perplexity.
0 K 10
#5 capitan.meneito
lo que hace falta es meter mas pasta en ia.
0 K 11
#2 Perrota
Los que han afirmado que había una burbuja tenían un 50% de posibilidades de acertar, como los que dicen que no hay.
0 K 10
kastanedowski #6 kastanedowski
Xataca es SPAM chino... solo revisar su historial aquien MNM
0 K 10
Mildranx #8 Mildranx
En estos casos se confunda de burbuja, la tecnología de la IA no es ninguna burbuja, es una tecnología que como han dicho, ha venido a quedarse y que con los estancamientos y avances va a seguir así. Otro tema es la burbuja FINANCIERA de la IA, las empresas, sobre todo OpenAI, están gastando una cantidad de dinero inmensa y los inversores llegará un momento que corten el grifo. Otras empresas sufrirán también, pero al menos google, microsoft, etc... tienen el respaldo de su propio negocio.
0 K 10
aupaatu #1 aupaatu
Si, la IA me ha confirmado que hay dos
0 K 9

menéame