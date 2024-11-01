Creíamos que teníamos una burbuja de la IA. Hay argumentos potentes que indican que estábamos equivocados

La idea de que existe una burbuja de la IA pierde fuerza gracias a tres avances recientes: la llegada de ChatGPT, los modelos con razonamiento como o1 y los nuevos agentes capaces de ejecutar tareas complejas durante largos periodos. Estos progresos han disparado la demanda de cómputo por encima de la oferta, impulsando enormes inversiones en centros de datos. Además, los agentes permiten que una sola persona gestione miles de procesos, multiplicando el impacto económico sin necesidad de adopción masiva.