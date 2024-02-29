Creíamos que Stack Overflow era imprescindible para programar. La IA está demostrando lo contrario

Las preguntas en Stack Overflow han caído a mínimos históricos desde 2022. La caída no solo continúa, sino que se acelera en el último tramo. Los datos de esa serie muestran un descenso desde alrededor de 17.000 preguntas mensuales a comienzos de 2025 hasta aproximadamente 3.800 en enero de 2026, el nivel más bajo que refleja el gráfico en su tramo final. Esta caída marca un antes y un después, porque ya no habla de desgaste progresivo, sino de un cambio abrupto en el uso de la plataforma.