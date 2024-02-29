edición general
Creíamos que Stack Overflow era imprescindible para programar. La IA está demostrando lo contrario

Las preguntas en Stack Overflow han caído a mínimos históricos desde 2022. La caída no solo continúa, sino que se acelera en el último tramo. Los datos de esa serie muestran un descenso desde alrededor de 17.000 preguntas mensuales a comienzos de 2025 hasta aproximadamente 3.800 en enero de 2026, el nivel más bajo que refleja el gráfico en su tramo final. Esta caída marca un antes y un después, porque ya no habla de desgaste progresivo, sino de un cambio abrupto en el uso de la plataforma.

Comentarios destacados:    
sorrillo #1 sorrillo
La IA ha aprendido mucho de Stack Overflow.
#9 NoMeVeas *
#1 Ya se ha olvidado, pero literalmente ha robado todo el trabajo comunitario realizado gratis para entrenarse en pos del rédito privado. Son unos hijos de puta porque, a ver quien coño ahora se pone a ayudar altruistamente. El capitalismo es capaz de corromper todo.
sorrillo #11 sorrillo *
#9 Varias de esas IAs han sido distribuidas libremente, cualquiera puede descargar esas IAs, con ese conocimiento, y ejecutarlas en local e incluso continuar entrenándolas si así lo considera oportuno.

A su vez a la mayoría de las IAs se puede acceder de forma gratuita vía entornos web, están integradas en buscadores webs, etc.
frankiegth #12 frankiegth *
#1. Por no decir que la IA lo pueda haber aprendido casi todo de Stack Overflow; y de "gratis", que lo digo por las IA de pago. Se trata del lugar donde se han dado respuestas y soluciones a casi cualquier problema en torno a la programación. Esta noticia es bastante sensacionalista. Además no veo ni de lejos que Stack Overflow vaya a desaparecer o dejar de ser relevante, muy al contrario.
nosomosnaiderl #2 nosomosnaiderl
Yo acabo de desarrollar desde cero un proyecto con Symfony y Docker. Nada de buscar respuesta a las dudas por Internet, en Stack Overflow o en otro sitio. Todo Gemini.
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#2 Y Gemini usa StackOverflow de fondo, para el entrenamiento, y para generar respuesta al vuelo

Google brings Stack Overflow’s knowledge base to Gemini for Google Cloud
techcrunch.com/2024/02/29/google-brings-stack-overflows-knowledge-base
#5 Pingocho
Las risas cuando Stack Overflow cierre por pocas visitas y las IA no tengan de dónde sacar más información que no sea de otras IA.
sorrillo #6 sorrillo
#5 Cuando un usuario interactúa con la IA está aportando información, cuando la IA propone un trozo de código el usuario puede no decir nada más al respecto, lo que puede indicar que le sirvió o puede indicar que fue tan inútil que cambió de enfoque o desistió. O puede seguir haciendo preguntas sobre el código y pidiendo mejoras indicando que sí aportaba cierta utilidad.

Esas interacciones luego pueden servir para seguir entrenando a la IA.
#14 Pingocho
#6 En teoría parece lógico pero en la práctica no lo es: no siempre el usuario retroalimenta a la IA, ni la corrige cuando se equivoca (asumiría que su respuesta fue correcta), y la gran mayoría de las veces las consultas que se le hacen a las IA son inconexas, en contextos distintos, por lo que no tienen forma de saber que una solución está relacionada con otro contexto anterior.
#8 pelta *
#5 sólo el 1% (o menos) de toda la información de internet es original, el resto son copias.
#13 Pingocho
#8 ¿Que pasaría pasamos del 1% (que sé que es una cifra inventada, obviamente) al 0%? ¿De dónde sacarán más información las IA?
#7 chochis
Esto está genial para las plataformas maduras que reciben ya pocas preguntas nuevas y los sets de entrenamiento tienen las respuesta. El problema es para lenguajes y frameworks nuevos.
A mi le huele que la IA va a matar la innovación.
Vamvan #4 Vamvan
Antes buscabas en google y ahora le "preguntas" a la ia de turno. Es lo mismo de siempre pero sin pasar por el intermediario.
#10 sliana
La IA ha cambiado la forma de preguntar, otro el conocimiento viene del mismo sitio. Es el mismo problema que tienen los periódicos con Google, como Google te da la respuesta, le bajan las visitas, pero si quitas la fuente Google se queda sin trabajo.
