edición general
141 meneos
783 clics
Crecen las apps para boicotear marcas de EEUU ante las amenazas de Trump

Crecen las apps para boicotear marcas de EEUU ante las amenazas de Trump

Dos de ellas han escalado puestos en los rankings de descargas mundiales. Han sido impulsadas por la población de Dinamarca como protesta por el conflicto sobre Groenlandia.

| etiquetas: aumento , apps , boicot , marcas , usa , amenazas , trump
67 74 3 K 373 actualidad
17 comentarios
67 74 3 K 373 actualidad
Spirito #1 Spirito
Genial.

Ya hacia falta.
6 K 60
Skiner #8 Skiner
#1 Pues no hace falta ninguna App, una persona normal conoce sobradamente las marcas de EEUU.
0 K 7
#4 Popsandbangs
#3 te hubieses ahorrado la investigación viendo el medio. Y no soy fan de descalificar pero elsaltodiario es para darle de comer aparte
1 K 20
platypu #2 platypu *
Pero si la app no tiene ni 10k descargas. Estos se han inventado la noticia para darle publicidad. No tiene ni una sola review. No solo eso sino que la app no tiene nada que ver con EEUU, segun la descripcion

Creada para la misión, sin ánimo de lucro
Made O'Meter es una aplicación sin ánimo de lucro, impulsada por la comunidad y diseñada para promover la transparencia en las cadenas de suministro mundiales. Existe únicamente para ayudar a los consumidores conscientes a tomar decisiones informadas y basadas en valores.
2 K 16
platypu #3 platypu
#2 No solo eso sino que la otra ni siquiera esta en Google Play. Dice que han escalado puestos, que puestos? del 18903 al 18902? No lo dice por ninguna parte
0 K 5
Skiner #9 Skiner
#3 Vamos a ver como va a estar en Google play que es una empresa americana, como ellos mismos te van a invitar a no comprar sus propios productos :troll:
0 K 7
platypu #10 platypu
#9 habra sido el mosad o franco. La de sandeces que hay que oir
0 K 5
Rembrandt #12 Rembrandt
#2 #3 Veamos :

- Tiene pocas descargas porque es nueva.
- Si está en Google Play.
- La app no es sobre EEUU en concreto. Puedes ver de qué país es el producto. Para boikotearlo...
- Si está entre los primeros puestos en Dinamarca. Ver imagen :  media
1 K 18
silver_hoodlum #17 silver_hoodlum
#2 no digas cosas razonables que a los Meneates les da igual. En su imaginación USA está peor que Sudan y China acaba de hacerse con Venezuela gracias a que un primo suyo vio un Byd por la calle :troll:
0 K 8
imagosg #16 imagosg
Crece por los aranceles a partir del 3er trimestre , no es un crecimiento real además de poco sólida a futuro.
Van a tener un gran problema con los Brics y los petrodólares.
A corto plazo la posibilidad de tener problemas con su deuda además del consumo interno (aún habiendo crecido últimamente) son muy serios .
0 K 14
Priorat #11 Priorat
Una aplicación para no comprar productos de USA solo disponible para iPhone.
0 K 12
Al-Khwarizmi #14 Al-Khwarizmi
#11 La ironía es obvia, pero supongo que la mayoría de los usuarios comprarían el iPhone antes de decidir boicotear a USA (Dinamarca siempre fue un país muy proyanqui y se están cayendo del guindo ahora), y ahora tampoco lo van a tirar. Esperemos que cuando les llegue la hora de renovar el móvil lo tengan en cuenta.
0 K 9
Rembrandt #15 Rembrandt
#11 está disponible en Google Play.
0 K 10
danip3 #7 danip3
EEUU se hunde... creciendo al 4.4 por ciento.
0 K 6
kurroman #6 kurroman
Activismo de sofá. No se si los pantomima full han tocado ese palo pero daría juego.
0 K 6
domadordeboquerones #5 domadordeboquerones
Interesa entre cero y nada!
0 K 6

menéame