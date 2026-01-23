Crecen un 100% en 3 años los arrestos por robos y agresiones en Pamplona

El servicio de Policía Foral y Policía Municipal que entre jueves y sábado patrulla en las calles del centro de Pamplona ha visto cómo su trabajo se ha incrementado de forma muy significativa en los últimos tres años. “Desde hace 5-6 años comenzamos a observar la dinámica delictiva de ciertos grupos integrados por hombres jóvenes y varones que protagonizaban de forma recurrente agresiones físicas o hurtos de forma indiscriminada”. La gran mayoría, de origen magrebí. De los 183 detenidos, el 80% son originarios de Marruecos y Argelia