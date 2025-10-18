Crece la interna en Gaza por el desarme: Fatah acusó a Hamas de darle la espalda “a la trágica realidad” del pueblo palestino

La formación nacionalista palestina indicó que la intención del grupo terrorista de mantener el control sobre la seguridad en el enclave implica la continuación de un gobierno mediante una fuerza “ilegítima, acompañada de violaciones y ejecuciones masivas” contra la población
| etiquetas: gaza , israel , conflicto , medio oriente
Lo triste es ver a gente pensando que esto legitima en algo el genocidio...
"La formación nacionalista palestina indicó que la intención del grupo terrorista de mantener el control sobre la seguridad en el enclave"
Voy a matizar, de todas maneras. Mahmud Abbas es el pagafantas de Israel. Y si Arafat levantara la cabeza...
En cambio, vemos a Hamas salir a las calles y realizar ejecuciones publicas de disidentes politicos.
Los videos de las ejecuciones y el despliegue en las calles en el propio telegram de Hamas hay que tomarlas con escepticismo.
Cuentame mas
Han dicho a los clanes rivales que, o se rinden, o los ejecutan.
De eso va la movida
Interno/a
adj. Dicho de una persona: Que reside en un centro educativo u hospitalario. U. m. c. s.
Sin.:
colegial, porcionista, pensionista.
adj. Dicho de una persona: Que está recluida en un centro penitenciario. U. m. c. s.
Sin.:
preso, recluso.
adj. Dicho de un empleado doméstico: Que vive en la casa en la que trabaja. U. t. c. s.
adj. Dicho de un alumno de una facultad de Medicina: Que presta servicios auxiliares en alguna cátedra o clínica. U. t. c. s.
m. y f. médico residente.
Sin.:
residente, mir.
titular de calidad
¿"Crece la interna" = "Crece la guerra interna"?