edición general
9 meneos
14 clics
Crece la interna en Gaza por el desarme: Fatah acusó a Hamas de darle la espalda “a la trágica realidad” del pueblo palestino

Crece la interna en Gaza por el desarme: Fatah acusó a Hamas de darle la espalda “a la trágica realidad” del pueblo palestino

La formación nacionalista palestina indicó que la intención del grupo terrorista de mantener el control sobre la seguridad en el enclave implica la continuación de un gobierno mediante una fuerza “ilegítima, acompañada de violaciones y ejecuciones masivas” contra la población

| etiquetas: gaza , israel , conflicto , medio oriente
7 2 5 K 46 actualidad
18 comentarios
7 2 5 K 46 actualidad
Comentarios destacados:    
ehizabai #1 ehizabai
A perro flaco todo son pulgas.

Lo triste es ver a gente pensando que esto legitima en algo el genocidio...
4 K 55
frg #5 frg
#1 Legitime o no el genocidio va a seguir. Los Sionistas no van a parar hasta dejarlos en una "reserva" en el desierto a los que no mueran.
0 K 12
aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro *
#1 Yo pensaba que hablaba de los sionistas cuando he leido esto :roll:
"La formación nacionalista palestina indicó que la intención del grupo terrorista de mantener el control sobre la seguridad en el enclave"
0 K 10
#4 luckyy
De vergüenza que este seudo medio de información siga refiriéndose a Hamas como grupo terrorista
3 K 44
aPedirAlMetro #9 aPedirAlMetro
#4 Y que no se refiera a Israel en esos mismos terminos
0 K 10
Mildranx #18 Mildranx
#4 Que alqaeda y el daesh se enfrenten entre si no los hace menos terrorista. Hamas es un grupo terrorista con todas las letras, integristas, asesinos de civiles, lapidadores de mujeres, gais y demas....
0 K 10
security_incident #13 security_incident
#6 agua pasada no mueve molino. Fatah es el pagafatahs
1 K 28
#12 kaos_subversivo
#6 es como si me vienes a hablar del partido socialista de ahora o el de la república.
Voy a matizar, de todas maneras. Mahmud Abbas es el pagafantas de Israel. Y si Arafat levantara la cabeza...
1 K 22
#2 kaos_subversivo
Fatah son los pagafantas de israel
1 K 22
frg #6 frg
#2 Lee un poco sobre Septiembre Negro y repite el comentario.
0 K 12
security_incident #14 security_incident
Fatah lo tiene muy fácil para demostrar la ilegitimidad de Hamás. Que convoque elecciones libres en Cisjordania que han pasado 20 años desde las últimas
0 K 17
zentropia #3 zentropia
Hamas firmo desarmarse y apartarse del poder.
En cambio, vemos a Hamas salir a las calles y realizar ejecuciones publicas de disidentes politicos.
1 K 17
frg #7 frg
#3 Eso de "vemos" va entre comillas. En una zona de guerra, por lo menos para uno de los dos bandos, hay que tomar ciertas noticias con escepticismo.
0 K 12
zentropia #11 zentropia *
#7 aja.
Los videos de las ejecuciones y el despliegue en las calles en el propio telegram de Hamas hay que tomarlas con escepticismo.

Cuentame mas
0 K 10
frg #15 frg
#11 ¿En serio los de Hamas son tan tontos como para publicar su propio despliegue? o_o
0 K 12
zentropia #17 zentropia
#15 no son tontos.
Han dicho a los clanes rivales que, o se rinden, o los ejecutan.
De eso va la movida
0 K 10
#16 endy *
"Crece la interna en Gaza"

Interno/a

adj. Dicho de una persona: Que reside en un centro educativo u hospitalario. U. m. c. s.
Sin.:
colegial, porcionista, pensionista.
adj. Dicho de una persona: Que está recluida en un centro penitenciario. U. m. c. s.
Sin.:
preso, recluso.
adj. Dicho de un empleado doméstico: Que vive en la casa en la que trabaja. U. t. c. s.
adj. Dicho de un alumno de una facultad de Medicina: Que presta servicios auxiliares en alguna cátedra o clínica. U. t. c. s.

m. y f. médico residente.
Sin.:
residente, mir.


titular de calidad
0 K 7
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
Vaya titular. Está así en el medio original
¿"Crece la interna" = "Crece la guerra interna"?
0 K 7

menéame