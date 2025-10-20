edición general
Crece la incidencia de seis tipos de cáncer en adultos jóvenes: «Según los datos de obesidad, es probable que algunos tumores sigan aumentando»

Crece la incidencia de seis tipos de cáncer en adultos jóvenes: «Según los datos de obesidad, es probable que algunos tumores sigan aumentando»

Crece el cáncer entre los jóvenes. Esta es la conclusión de un estudio publicado en la revista científica Annals of Internal Medicine, que concluye que en el período que abarca entre el 2003 y el 2017, la incidencia de seis tipos de tumores —tiroides, mama, colorrectal, riñón, endometrio y leucemia— aumentó en adultos jóvenes de la mayoría de países contemplados. El estudio parte de la base de datos IARC Globocan e incluye a 42 regiones. Analizó trece tipos de cáncer que, previamente, habían protagonizado una alarma de incremento en muchas.

pepel #3 pepel
Si comemos plásticos, es normal que cada vez seamos más indefensos a nuevas bacterias. Canceríenas incluídas.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¿Adultos jóvenes? Menos mal que soy viejoven.
vviccio #4 vviccio
Cada vez comemos peor, menos comida fresca, demasiados precocinados y comida a domicilio. Falta de tiempo y de dinero.
Derko_89 #5 Derko_89
Como cuñao palillo en boca desde barra de bar y sin apenas conocimientos sobre el tema; no podría ser que la obesidad, más que una causa del cáncer, sea una comorbilidad? O sea, que las mismas cosas que causan la obesidad: comida basura, disruptores endocrinos, microplásticos obesógenos... también causen algunos tipos de cánceres.
#6 eqas
Hasta la obesidad estamos importando de USA, sus cadenas de comida rápida, de café azucarado, sus cereales de desayuno...
Celebraré halloween cuando ellos procesionen a la Macarena o al Cautivo (por ponerun ejemplo de algo que yo tampoco hago).
Ratef #2 Ratef *
Debían de precisar que en España el mayoritario de esos, que es el colorrectal <45 años a diferencia de en otros países, no está en aumento. De otro modo la noticia desinforma. Del resto de cánceres probablemente también haya errores en la generalización, pero no tengo tiempo de buscarlo.
