Crear un compilador de C costaba 2 millones de dólares y tardaba 2 años. Claude Opus 4.6 lo ha hecho en dos semanas por 20.000 dólares

En Anthropic lo han llamado Claude's C Compiler (CCC), y han publicado el código, completamente generado por Opus 4.6, en GitHub. El proyecto consta de 100.000 líneas de código Rust que se han generado en dos semanas con un coste de API de 20.000 dólares. Y funciona: con él han compilado un kernel Linux 6.9 funcional en x86, ARM y RISC-V.