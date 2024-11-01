edición general
Crear un compilador de C costaba 2 millones de dólares y tardaba 2 años. Claude Opus 4.6 lo ha hecho en dos semanas por 20.000 dólares

En Anthropic lo han llamado Claude's C Compiler (CCC), y han publicado el código, completamente generado por Opus 4.6, en GitHub. El proyecto consta de 100.000 líneas de código Rust que se han generado en dos semanas con un coste de API de 20.000 dólares. Y funciona: con él han compilado un kernel Linux 6.9 funcional en x86, ARM y RISC-V.

Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
Ahora toca ver si el código objeto que genera es eficiente o una basura infumable.
rojo_separatista #2 rojo_separatista *
#1, es muy ineficiente, han compilado un motor de búsqueda SQLite que compilado en gcc tarda 10 segundos en resolver una consulta y el resultado de su compilación más de dos horas. Pero no deja de ser un hito y seguro que mejorará en el futuro como viene pasando de forma sostenida.

No se si somos conscientes de que si fuese capaz de realizar por sí solo un compilador igual o mejor que gcc, la ingeniería del software y la programación habrían muerto esta semana.
ostiayajoder #3 ostiayajoder
#2 yo tengo la.impresion de q si se han gastado 20000 dolares en tokens y 2 semanas de tiempo es pq no han sido capaces de hacer mas. Ha llegado al punto en el q ha colapsado y han sacado lo q tenian pq el siguiente paso era mandarlo todo a la mierda....

Sinceramente, me paeece bastanre mierdoso para los trillones de dolares q estan metiendo....

Y cada vez veo mas posible q haya un burbujon aqui...

Y ojo, q uso MCPs en el curro para automatizar cosas y claude a tuttiplein, pero....
Sr.No #6 Sr.No *
#3 y ese es el problema: que las capacidades son reales y la burbuja es real. La forma en que lo han hecho va a causar más daño que avance.

Al menos para ellos. Con todo, los chinos parece que lo han enfocado un poco más racionalmente.
rojo_separatista #8 rojo_separatista *
#3, a mí no me parece ningún merdión que hayan logrado una especie de PoC de un compilador, porque hace un año lograr algo así de forma completamente autónoma era impensable y si la tendencia que ha venido siguiendo la IA los últimos años se mantiene, van a lograr tener algo realmente útil más pronto que tarde. Estamos hablando de un proyecto más complejo que el 99% de proyectos de software en el que intervienen decenas de componentes como el lexer y el parser, el sistema de tipos, la gestion…   » ver todo el comentario
Torrezzno #7 Torrezzno *
#2 tan eficiente que falló al compilar el kernel de linux y es muchísimo mas lento en runtime. Un artículo serio para variar

harshanu.space/en/tech/ccc-vs-gcc/

Sinceramente no me parece ninguna gesta. Compiladores de C los hay a patadas y los tiene en verbatim en su data set.

Como dicen en HN

Pro-LLM coding agents: look! a working compiler built in a few hours by an agent! this is amazing!

Anti-LLM coding agents: it's not a working compiler, though. And it doesn't matter how few…   » ver todo el comentario
#5 lectordigital
Si le pido un basic compatible con Amstrad ejecutable en Windows que pueda usar toda la memoria ram 16 Gb o 32Gb no sería capaz de hacerlo
#4 BloodStar
Crean un compilador que no sirve para nada.

Eso lo hice yo en la carrera también.
