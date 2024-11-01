Crear un compilador de C costaba 2 millones de dólares y tardaba 2 años. Claude Opus 4.6 lo ha hecho en dos semanas por 20.000 dólares

En Anthropic lo han llamado Claude's C Compiler (CCC), y han publicado el código, completamente generado por Opus 4.6, en GitHub. El proyecto consta de 100.000 líneas de código Rust que se han generado en dos semanas con un coste de API de 20.000 dólares. Y funciona: con él han compilado un kernel Linux 6.9 funcional en x86, ARM y RISC-V.
No se si somos conscientes de que si fuese capaz de realizar por sí solo un compilador igual o mejor que gcc, la ingeniería del software y la programación habrían muerto esta semana.
Sinceramente, me paeece bastanre mierdoso para los trillones de dolares q estan metiendo....
Y cada vez veo mas posible q haya un burbujon aqui...
Y ojo, q uso MCPs en el curro para automatizar cosas y claude a tuttiplein, pero....
Al menos para ellos. Con todo, los chinos parece que lo han enfocado un poco más racionalmente.
harshanu.space/en/tech/ccc-vs-gcc/
Sinceramente no me parece ninguna gesta. Compiladores de C los hay a patadas y los tiene en verbatim en su data set.
Como dicen en HN
Pro-LLM coding agents: look! a working compiler built in a few hours by an agent! this is amazing!
Anti-LLM coding agents: it's not a working compiler, though. And it doesn't matter how few… » ver todo el comentario
Eso lo hice yo en la carrera también.