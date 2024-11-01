Crear aplicaciones como Signal o WhatsApp podría ser una "actividad hostil", afirma el organismo de control del Reino Unido [eng]

Los desarrolladores de aplicaciones que utilizan cifrado de extremo a extremo para proteger las comunicaciones privadas podrían ser considerados actores hostiles en el Reino Unido. Esa es la dura advertencia de Jonathan Hall KC, el Revisor Independiente de la Legislación sobre Amenazas Estatales y Revisor Independiente de la Legislación Antiterrorista del gobierno, en un nuevo informe sobre las leyes de seguridad nacional