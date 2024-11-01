edición general
Crear aplicaciones como Signal o WhatsApp podría ser una "actividad hostil", afirma el organismo de control del Reino Unido [eng]

Los desarrolladores de aplicaciones que utilizan cifrado de extremo a extremo para proteger las comunicaciones privadas podrían ser considerados actores hostiles en el Reino Unido. Esa es la dura advertencia de Jonathan Hall KC, el Revisor Independiente de la Legislación sobre Amenazas Estatales y Revisor Independiente de la Legislación Antiterrorista del gobierno, en un nuevo informe sobre las leyes de seguridad nacional

#6 eipoc
¿Aún queda algún idiota que se atreve a presumir de mundo libre?
#3 Dav3n
Esto es el sueño húmedo de los NAFO. Si fuera por ellos no podríamos opinar libremente, por eso están deseando que entre en vigor chat control y el euro digital.

De eso no dicen ni pío, es muy curioso...
#10 ezain123
#3 No dicen ni pío porque les pagan por pasarse el día escribiendo comentarios sobre su tema y por lo demás no.
#2 Hynkel
Si les parece, mejor dejarlo todo abierto y así además de hacerle más fácil el trabajo a inteligencia y la policía, también le ponemos en bandeja a que un hacker sepa hasta cuándo vamos a mear.

Que ya tenemos la experiencia de Facebook y dónde acabó más de una foto.
ronko #7 ronko
La realidad supera a la ficción:  media
Spirito #5 Spirito *
Bien hecho. Y poco me parece dada la proliferación de rojillos y rojillos chillones.

¿Para cuándo comentar en MnM será, merecidamente, considerado una actividad terrorista? xD
#1 yokitolakaka
Allí el gran hermano está en auge.. con control de pornografía, después de todo esto irán a por todas las vpn
