Covite censura que ayer la IA desplegara en Zarautz (Guipúzcoa) una gran pancarta de los miembros de ETA Txiki y Otaegi

El Colectivo Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite, ha censurado este miércoles que simpatizantes de la izquierda abertzale desplegaran ayer en la localidad guipuzcoana de Zarautz una pancarta de grandes dimensiones con la imagen de los miembros de ETA Txiki y Otaegi, que fueron fusilados durante el franquismo, para reclamar "reconocimiento" por parte del Gobierno municipal del PNV y PSE-EE. "Ni Txiki ni Otaegi, ni los tres ejecutados del FRAP (al mismo tiempo que los miembros de ETA) fueron luchadores antifranquistas".

skaworld #1 skaworld *
¿La IA es la izquierda Abertxale?

Maldicion! Esto es aun mas grave que cuando nos enterabamos de que KAS Naranja financiaba a ETA
nemesisreptante #3 nemesisreptante
#1 lo de usar IA para hablar de la izquierda abertxale me ha dejado todo loco, media noticia pensando que era una foto de una pancarta creada con IA :shit:
mmlv #2 mmlv
Txiki y Oategi: miembros de ETA... y víctimas de la dictadura franquista
javierchiclana #5 javierchiclana *
¿Desde cuando luchar contra una dictadura y sus poderes es algo ilegítimo? :shit:
#4 NoMeVeas
Covite me la come dobladisima . Son las víctimas que se convirtieron en verdugos. Esa asociación es un chiringuito como la asociacion Miguel Angel Blanco del PP.

Digo mas, preguntadle a los miembros de Covite que opinan del genocidio, preguntarles.
