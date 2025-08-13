Covite censura que ayer la IA desplegara en Zarautz (Guipúzcoa) una gran pancarta de los miembros de ETA Txiki y Otaegi

El Colectivo Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite, ha censurado este miércoles que simpatizantes de la izquierda abertzale desplegaran ayer en la localidad guipuzcoana de Zarautz una pancarta de grandes dimensiones con la imagen de los miembros de ETA Txiki y Otaegi, que fueron fusilados durante el franquismo, para reclamar "reconocimiento" por parte del Gobierno municipal del PNV y PSE-EE. "Ni Txiki ni Otaegi, ni los tres ejecutados del FRAP (al mismo tiempo que los miembros de ETA) fueron luchadores antifranquistas".