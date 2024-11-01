edición general
Coursera y Udemy se fusionan para crear un gigante de la formación online valorado en 2.500 millones de dólares

Las Navidades son tiempo de encuentros con compañeros, amigos, familiares, cenas, celebraciones… y, por lo que parece, también de fusiones entre empresas. Al menos, este es el caso de dos de las principales referencias de la formación online en el mundo, que han decidido unir sus caminos y crear un gigante valorado en 2.500 millones de dólares. Coursera y Udemy se fusionan. La nueva entidad resultante busca posicionarse como la gran referencia mundial en la carrera por redefinir el aprendizaje en la era de la inteligencia artificial.

etiquetas: coursera , udemy , fusión , educación , aprendizaje , online
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
jajá... esos cursitos de "siguiente, siguiente, siguiente" y que te sacas contestando cuestionarios tipo "la M con la A hace..."... captan a la gente diciéndoles que tienen prácticas en empresas, que tienen título académico reconocido por universidades y blablablá... todo es un fraude con corta/pegas de manuales que no citan y que reproducen una y otra vez, los mismos, sólo cambiándole el nombrecito al cursillo... para cuando un Facuo de verdad metiendo mano en esto?
crycom #8 crycom
#3 La mayoría son así, especialmente los de ciberseguridad, medio ambiente, sostenibilidad, riesgos laborales y privacidad.
wata #6 wata
Hice un curso de Egiptología...y te puedo asegurar que lo que dices no es cierto, al menos en ese curso no es como tú dices.
Y encima era gratuito y avalado UAB.
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Jamás he visto que Udemy o Coursera prometan título reconocido por universidades o prácticas en empresas :-|
#2 Regreso
Coubrademy cartera
Pacman #5 Pacman
Pues mira, genial
sigo cursos de alumno en las dos y en Udemy tengo cursos propios a la venta.
Como estudiante estupendo, ya que aunas en una sola plataforma y como profesor tambien ya que de golpe tienes muchisimos mas alumnos potenciales.
ostiayajoder #1 ostiayajoder
Gemini
#7 Robe7064
He hecho cursos bastante buenos en Coursera. Uno de análisis genético de una universidad danesa por $0 y una especialización espectacular de 4 cursos de SIG de la U. de California - Davis por unos US$150 en total. He visto otros malitos o regulares, pero es posible encontrar cursos de muy buena calidad.
