Coursera y Udemy se fusionan para crear un gigante de la formación online valorado en 2.500 millones de dólares

Las Navidades son tiempo de encuentros con compañeros, amigos, familiares, cenas, celebraciones… y, por lo que parece, también de fusiones entre empresas. Al menos, este es el caso de dos de las principales referencias de la formación online en el mundo, que han decidido unir sus caminos y crear un gigante valorado en 2.500 millones de dólares. Coursera y Udemy se fusionan. La nueva entidad resultante busca posicionarse como la gran referencia mundial en la carrera por redefinir el aprendizaje en la era de la inteligencia artificial.