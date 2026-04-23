El coste diario de la guerra de EEUU contra Irán bastaría para financiar un plan humanitario para salvar 87 millones de vidas

los 2.000 millones de dólares que el Gobierno estadounidense quema cada jornada su guerra contra Irán habrían bastado para financiar la totalidad del plan de emergencia de la ONU, valorado en 23.000 millones de dólares, en apenas doce días. El impacto material de la guerra y el desvío de fondos hacia los presupuestos militares ya se traduce en una inflación de alimentos y combustible cercana al 20%. Fletcher reconoció que este encarecimiento, derivado de las prioridades bélicas de las potencias, empujará a millones de personas a la pobreza