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El coste diario de la guerra de EEUU contra Irán bastaría para financiar un plan humanitario para salvar 87 millones de vidas

El coste diario de la guerra de EEUU contra Irán bastaría para financiar un plan humanitario para salvar 87 millones de vidas

los 2.000 millones de dólares que el Gobierno estadounidense quema cada jornada su guerra contra Irán habrían bastado para financiar la totalidad del plan de emergencia de la ONU, valorado en 23.000 millones de dólares, en apenas doce días. El impacto material de la guerra y el desvío de fondos hacia los presupuestos militares ya se traduce en una inflación de alimentos y combustible cercana al 20%. Fletcher reconoció que este encarecimiento, derivado de las prioridades bélicas de las potencias, empujará a millones de personas a la pobreza

| etiquetas: gasto bélico , empobrecimiento global
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9 comentarios
13 3 1 K 125 actualidad
karakol #3 karakol
¿Es que nadie va a pensar en esas pobres empresas de armamento? ¿No tienen derecho a enriquecerse obscenamente?
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Javi_Pina #8 Javi_Pina
#3 Y en los hijos de los directivos! Nadie piensa en los hijos?
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#1 hackerman
Está gente no entiende que el objetivo de las guerras no es salvar personas sino matarlas... Y se les da bien a estos psicópatas...
2 K 29
#2 Grahml
#1 4 millones de dólares cuesta un Tomahawk como el que usaron para asesinar a las 170 niñas en una escuela iraní hará unas semanas.
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#6 woke
La política forma parte del problema y no de la solución.
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JoseRvValjean #7 JoseRvValjean
Quede por delante que estoy totalmente de acuerdo, esta guerra ilegal promovida por un par de hijos de perro va a costar cara a todos, muchos más a los asesinados, pero establecer comparaciones de gasto con.....no tiene sentido, podemos decir mil cosas al respecto como la misión Artemis de la nasa con un coste de 80.000 millones salvaría a 3 millones de personas, la construcción del estadio y Spai del FC Barcelona salvaría a 850.000 personas......en fin
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Robus #4 Robus
Eso no da sobres.
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A.more #5 A.more
#4 pregúntale a la ida
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ummon #9 ummon
Y, al mismo tiempo, la idea de que se está en guerra, y por tanto en peligro, hace que la entrega de todo el poder a una reducida casta parezca la condición natural e inevitable para sobrevivir.
Se verá que la guerra no sólo realiza la necesaria distinción, sino que la efectúa de un modo aceptable psicológicamente. En principio, sería muy sencillo derrochar el trabajo sobrante construyendo templos y pirámides, abriendo zanjas y volviéndolas a llenar o incluso produciendo inmensas cantidades de…   » ver todo el comentario
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menéame