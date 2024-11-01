Corea del Norte reconoce varias pruebas de misiles, incluidas bombas de racimo, sistemas de armas electromagnéticas y bombas de fibra de carbono

Además, las autoridades del hermético régimen probaron un «sistema de armamento electromagnético y bombas de fibra de carbono» y un sistema móvil de misiles antiaéreos de corto alcance. Estos ensayos, supervisados por altos mandos militares como el general Kim Jong Sik, tienen como objetivo demostrar capacidades para paralizar infraestructuras críticas sin necesidad de destrucción física total.