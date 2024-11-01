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Corea del Norte reconoce varias pruebas de misiles, incluidas bombas de racimo, sistemas de armas electromagnéticas y bombas de fibra de carbono

Corea del Norte reconoce varias pruebas de misiles, incluidas bombas de racimo, sistemas de armas electromagnéticas y bombas de fibra de carbono

Además, las autoridades del hermético régimen probaron un «sistema de armamento electromagnético y bombas de fibra de carbono» y un sistema móvil de misiles antiaéreos de corto alcance. Estos ensayos, supervisados por altos mandos militares como el general Kim Jong Sik, tienen como objetivo demostrar capacidades para paralizar infraestructuras críticas sin necesidad de destrucción física total.

| etiquetas: geoestrategia , desarrollo , armamento , soberanía , militar
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6 comentarios
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alehopio #3 alehopio
Según la agencia estatal KCNA, las pruebas se llevaron a cabo entre el 6 y el 8 de abril. Los sistemas probados incluyen:

( 1 ) Sistemas de Armas Electromagnéticas (EMP): Diseñados para inhabilitar componentes electrónicos, redes de comunicación y radares enemigos mediante pulsos de energía.

( 2 ) Bombas de Fibra de Carbono (Blackout Bombs): Funcionan dispersando filamentos conductores sobre líneas eléctricas y transformadores, provocando cortocircuitos masivos que causan apagones en…   » ver todo el comentario
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#5 woke
Kim Jong-un se va a comer una bomba.
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Catapulta #4 Catapulta
Corea reconoce hacer lo mismo que todos los países. Crear y probar armamento. Decir reconoce es manipular.
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SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
El bueno de Kim anda jodido. Tiene todos los pokemon pero nadie quiere jugar con él.
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mariKarmo #1 mariKarmo
Y de grafeno no? Meh
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#6 UNX
Para el partido y para esto no les falta dinero.
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menéame