Además, las autoridades del hermético régimen probaron un «sistema de armamento electromagnético y bombas de fibra de carbono» y un sistema móvil de misiles antiaéreos de corto alcance. Estos ensayos, supervisados por altos mandos militares como el general Kim Jong Sik, tienen como objetivo demostrar capacidades para paralizar infraestructuras críticas sin necesidad de destrucción física total.
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( 1 ) Sistemas de Armas Electromagnéticas (EMP): Diseñados para inhabilitar componentes electrónicos, redes de comunicación y radares enemigos mediante pulsos de energía.
( 2 ) Bombas de Fibra de Carbono (Blackout Bombs): Funcionan dispersando filamentos conductores sobre líneas eléctricas y transformadores, provocando cortocircuitos masivos que causan apagones en… » ver todo el comentario