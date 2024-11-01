La coportavoz de Podemos replica a Rufián sobre TikTok y las bibliotecas: Los jóvenes son los que más leen

La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha replicado las palabras del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sobre que prefería llenar TikToks que bibliotecas porque es lo que mira su hijo, al defender que los "jóvenes entre 14 y 24 años son los que más leen en España y cada vez lo hacen más". "No vayamos a invisibilizarla y reproducir el discurso paternalista de que 'los jóvenes todo mal', ha dicho Serra.