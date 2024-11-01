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Convocan una concentración en "desagravio a Ayuso" este domingo frente a la Embajada de México en Madrid

Convocan una concentración en "desagravio a Ayuso" este domingo frente a la Embajada de México en Madrid

Un grupo autocalificado de "ciudadanos libres, madrileños y españoles que defienden la verdad, la libertad y el buen nombre" ha convocado para este domingo una concentración de desagravio a Isabel Díaz Ayuso. "Por la dignidad, el respeto y la verdad, frente a los ataques, las mentiras y las injurias, respondemos con desagravio". "No es política, es justicia. Ayuso, Madrid está contigo", dice el texto del cartel, difundido en redes sociales, que cuenta con una imagen de la presidenta madrileña.

| etiquetas: concentración , desagravio , ayuso , embajada , méxico
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9 comentarios
6 1 0 K 74 Ayuso_news
Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
Ayuso da vergüenza ajena y los posibles manifestantes en su apoyo más.
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Cuñado #2 Cuñado *
No es política

xD xD xD

Echaba de menos las concentraciones de subnormales, la verdad. La de Ferraz nos dio tan buenos momentos... :pagafantas:
2 K 44
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#2 ... es justicia.

No les preocupa la justicia por quienes "se iban a morir igual", pero montan el numerito porque la inútil esta se ha dejado a sí misma en evidencia.
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fofito #6 fofito
Las mejores concentraciones de ofendiditos reaccionarios,las de Madrid
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pepel #4 pepel
Ridícula. Tendrá que concederles una medalla al patriotismo.
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#3 Leon_Bocanegra
La Galga de México.
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reithor #7 reithor
Ya van a putodefender España de... De algo.
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Cometeunzullo #9 Cometeunzullo
Este domingo después de misa, por supuesto.
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#5 Emotivo
La cizaña germina.
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menéame