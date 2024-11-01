Convocan una concentración en "desagravio a Ayuso" este domingo frente a la Embajada de México en Madrid

Un grupo autocalificado de "ciudadanos libres, madrileños y españoles que defienden la verdad, la libertad y el buen nombre" ha convocado para este domingo una concentración de desagravio a Isabel Díaz Ayuso. "Por la dignidad, el respeto y la verdad, frente a los ataques, las mentiras y las injurias, respondemos con desagravio". "No es política, es justicia. Ayuso, Madrid está contigo", dice el texto del cartel, difundido en redes sociales, que cuenta con una imagen de la presidenta madrileña.