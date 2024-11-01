edición general
Contratos menores y una prueba piloto: la nueva empresa de Ayuso para los test del cáncer es peor y más barata que la utilizada hasta ahora

En la última semana y en pleno escándalo por los cribados del cáncer de mama en Andalucía salía a la luz que el gobierno de la Comunidad de Madrid había contratado a una empresa cuyo producto fue la peor valorada a nivel técnico, pero que consiguió la primera posición en este proceso público al postularse como la más barata, para realizar tests.

ChatGPT #3 ChatGPT *
Ni tan mal… Lo raro es que no fuese más cara además de peor :troll:
Supercinexin #9 Supercinexin *
A Los mandrileños no les gusta que el médico les moleste con llamaditas de "tiene usted cáncer, venga para que empecemos el tratamiento", amargándoles el día y restándoles libertad. Prefieren vivir la vida a tope entre cañas y bocatas de calamares chupitos de tequila y enchiladas, al más puro estilo madrileño.

Ciento treinta mil votos más para el PP.
Feindesland #2 Feindesland
Si fuese más cara, la pondríais a parir más aún...

:-)
Mikhail #10 Mikhail
#2 Sin embargo, tú continuarías aplaudiéndole hasta con las orejas. :roll:
Joker_2O #8 Joker_2O
Ahorrar en cribados sale caro a la larga, aunque si tu objetivo es derivar al Quirón la jugada es maestra, a costa de vidas humanas claro.
Barney_77 #11 Barney_77
#6 Lo he mirado, pero siendo del mismo medio, siendo esta posterior y hablando desde otro enfoque... Relacionada si, pero no creo que sea dupe, ademas, ya se me ha pasado el tiempo de editar/descartar, asi que...
ipanies #1 ipanies
Peor para quien??
elmakina #4 elmakina *
Pues parece que han diseñado mal las bases del concurso (o no, porque el ahorra para el erario público también es algo a considerar), pero tampoco parece que haya nada irregular. Sucede en todo tipo de licitación, que la mejor oferta técnica no siempre es la agraciada.
Javi_Pina #7 Javi_Pina
Pues si es la mas barata peor aún porque una vez quitados los sobres ya apenas queda nada para dar el sercicio
#5 Cincocuatrotres
Ha creado Ayuso otra nueva empresa? Es suya la empresa? No es santo de mi devoción esta señora pero el nivel de manipulación...
