Contratos menores y una prueba piloto: la nueva empresa de Ayuso para los test del cáncer es peor y más barata que la utilizada hasta ahora

En la última semana y en pleno escándalo por los cribados del cáncer de mama en Andalucía salía a la luz que el gobierno de la Comunidad de Madrid había contratado a una empresa cuyo producto fue la peor valorada a nivel técnico, pero que consiguió la primera posición en este proceso público al postularse como la más barata, para realizar tests.
| etiquetas: ayuso , test , peor calidad , cancer
