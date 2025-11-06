edición general
Construir vivienda no es fscha

Artículo de el pais sobre el mercado inmobiliario, ideología de la construcción

HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Especular con ella, sí.

Tampoco sería fatxa favorecer que la gente pudiera trabajar en zonas menos congestionadas que no las grandes urbes.
antesdarle #1 antesdarle *
Corrige el titular  media
#4 yarkyark *
#0 Corrige el titular

#1 Si no le citas, no se entera.
#3 perej *
Ser liberal no es ser facha.
Es un titular erróneo.
ehizabai #5 ehizabai *
Decir que la mera construcción de vivienda arreglará el problema no es de fachas, es de imbéciles.

Se construirán casas, y las comprarán unos ricos, que pelearán contra otros ricos que a su vez quieren y tienen para comprar una casa. Los precios no bajarán. Y los pobres, a ver si rascan las migajas.
