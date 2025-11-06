·
Construir vivienda no es fscha
Artículo de el pais sobre el mercado inmobiliario, ideología de la construcción
vivienda
#2
HeilHynkel
*
Especular con ella, sí.
Tampoco sería fatxa favorecer que la gente pudiera trabajar en zonas menos congestionadas que no las grandes urbes.
1
K
25
#1
antesdarle
*
Corrige el titular
1
K
24
#4
yarkyark
*
#0
Corrige el titular
#1
Si no le citas, no se entera.
0
K
12
#3
perej
*
Ser liberal no es ser facha.
Es un titular erróneo.
1
K
18
#5
ehizabai
*
Decir que la mera construcción de vivienda arreglará el problema no es de fachas, es de imbéciles.
Se construirán casas, y las comprarán unos ricos, que pelearán contra otros ricos que a su vez quieren y tienen para comprar una casa. Los precios no bajarán. Y los pobres, a ver si rascan las migajas.
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
