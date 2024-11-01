La construcción se queda sin obreros: "Los estudiantes prefieren estar calentitos en una oficina"

"Aparte de que cada vez son menos, el efecto colateral es que también son menos los que quieren trabajar en obra, la gente quiere trabajar en promotoras y consultoras inmobiliarias", explica Sardá. "El estudiante piensa que se paga poco, que las condiciones de trabajo son peores, que prefieren estar calentitos con la calefacción en la oficina que pasando frío en la obra"...