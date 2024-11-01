edición general
La construcción se queda sin obreros: "Los estudiantes prefieren estar calentitos en una oficina"

La construcción se queda sin obreros: "Los estudiantes prefieren estar calentitos en una oficina"

"Aparte de que cada vez son menos, el efecto colateral es que también son menos los que quieren trabajar en obra, la gente quiere trabajar en promotoras y consultoras inmobiliarias", explica Sardá. "El estudiante piensa que se paga poco, que las condiciones de trabajo son peores, que prefieren estar calentitos con la calefacción en la oficina que pasando frío en la obra"...

19 comentarios
Verdaderofalso
El estudiante piensa que se paga poco

En ningún lado dice cuánto paga él ni el horario laboral, si de verdad fuera algo digno de ser publicado para atraer personal, lo haría, no?
NO86
#2 Yo antes cojo un trabajo de oficina mal pagado (SMI) que uno de peón de obra por un 50% más.

#3 Y no sería por el frío o el calor, sería porque hay que doblar mucho el lomo y te jodes la espalda si no estás súper en forma. Vamos, que con la necesidad de llevar el casco de obrero viene también la de ir al gimnasio y al fisio (o lumbago crónico y carretillas de antiinflamatorios).
Almirantecaraculo
No jodas? Pudiendo cobrar poco, arriesgando la vida en un andamio, pasando frío y calor? Expuesto al sol, a productos tóxicos y al desprecio clasista?
Caracoles con los jóvenes.
hazardum
En la época del boom donde se ganaba mucho, muchos jóvenes dejaron los estudios y fueron a la obra sin pensar en el frio o condiciones laborales, probablemente si se repitieran esas condiciones económicas, pasaría algo parecido, pero debe ser que no es así o que también vean que puede ser algo estacional como ocurrió en su día cuando el boom exploto.

En cualquier caso, la gente tiene sus preferencias, logicamente
Varelse
#8 Problema que ocurre también en muchas oficinas que quieren atraer talento pagando lo mínimo y luego se quejan de que no consiguen cubrir ciertos perfiles. Estamos en otro momento donde no sobra gente cualificada, sino que falta.
NO86
#8 Esa es otra. Los precios de la vivienda suben y suben, y con ello los beneficios de los promotores, pero los salarios no suben tanto.
daniMate
#8 no jodas. Si pagas a los obreros un buen dinero ¿Que le queda al Jefe?
Para eso no te metes a promotor.
SI lo que mola de ser jefe es poder humillar a tus subordinados y ver qué ellos están muy abajo, mientras cuentas tus billetes.

La gente lo que tiene que hacer es doblar el lomo y cerrar la boca.
Los jefes necesitan mano de obra, y desde que la gente tiene otras opciones mejores (me cago en la educación pública universal) ya no se dejan abusar fácilmente.
YSiguesLeyendo
Para las empresas, esto se está traduciendo en verdaderos quebraderos de cabeza para poder contar con trabajadores cualificados esenciales para poder llevar a cabo cualquier tipo de obra. "Nos cuesta muchísimo encontrar a personas cualificadas que estén en búsqueda de trabajo porque, claro, ahora mismo lo que haces casi es robar a una empresa, a un competidor", declara Yedra Martínez, directora del departamento de obras de la constructora Ubicca. "Ahora estamos cubriendo gracias a gente que viene de otros países, si no, nos sería imposible".
eldarel
#1 ¿lo de contratar peones y formarlos no se contempla?
Tal vez pase como con otras muchas profesiones, que no se han preocupado por ir haciendo cantera tras las jubilaciones de los trabajadores actuales.
Dragstat
No van a conseguir nada llorando, no creo que a los chavales les den pena y prefieran irse a la obra a trabajar. Todo tiene un precio, tendrán que pagar más hasta que a la gente le compense. Sino traerse gente desesperada de países en vías de desarrollo como siempre han hecho. O cerrar hasta que vengan los robots si es que siguen vivos. Si sube el precio de las construcciones porque no hay trabajadores en algún momento podrían pagar lo suficiente. A mí lo que me da es que lo quieren todo facilito como antes, cuando daban una patada a un bote y salían obreros de la construcción baratitos.
XtrMnIO
Y los patrones prefieren dos Cayene en lugar de uno.
placeres
No es salario, son las condiciones alrededor del empleo entrada y mantenimiento.

NO se paga poco. como tengas un poco de buena mano y un mínimo de sagacidad social para no ser estafado, puedes hacer un buen incluso muy buen salario.

En estos días un buen autónomo tiene lista de espera y gana casi lo que quiere.

Sin embargo para el común en cuanto termina una obra te quedas en la puta calle y a buscar otra obra cerca porque lo de moverse a otra región ya es prohibitivo. Existen…   » ver todo el comentario
Jacusse
Pay them more.

Much more.
insulabarataria
#7 pero entonces, ¿trabajas en una obra o no?
Prusianodelsur
Más mujeres
insulabarataria
#4 ¿eres obrero o trabajas en la construcción?
Prusianodelsur
#5 mariquita de educación donde el 70% son tías.
1. No hay paridad
2. Así no hay quien ligue
3. A empoderarse a la obra
Prusianodelsur
Necesitamos más mujeres en entornos masculinizados

Ellos que opten por puestos charos en oficinas públicas diciendo a la gente que les falta el 086 y rellenar online la solicitud y con descansos de horas media a media mañana

Vosotras lo valéis
Reinas
Guapas
Empoderadas

Eso y a ser marineras de esas que se van 4 meses a Terranova
Ellos que cuiden a los niños con lo que les pasa la capitana Pescanova
NO86
#6 Cansino
