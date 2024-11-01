La construcción se queda sin obreros: "Los estudiantes prefieren estar calentitos en una oficina"

"Aparte de que cada vez son menos, el efecto colateral es que también son menos los que quieren trabajar en obra, la gente quiere trabajar en promotoras y consultoras inmobiliarias", explica Sardá. "El estudiante piensa que se paga poco, que las condiciones de trabajo son peores, que prefieren estar calentitos con la calefacción en la oficina que pasando frío en la obra"...
| etiquetas: empleo , jovenes , construcción
En ningún lado dice cuánto paga él ni el horario laboral, si de verdad fuera algo digno de ser publicado para atraer personal, lo haría, no?
#3 Y no sería por el frío o el calor, sería porque hay que doblar mucho el lomo y te jodes la espalda si no estás súper en forma. Vamos, que con la necesidad de llevar el casco de obrero viene también la de ir al gimnasio y al fisio (o lumbago crónico y carretillas de antiinflamatorios).
Caracoles con los jóvenes.
En cualquier caso, la gente tiene sus preferencias, logicamente
Para eso no te metes a promotor.
SI lo que mola de ser jefe es poder humillar a tus subordinados y ver qué ellos están muy abajo, mientras cuentas tus billetes.
La gente lo que tiene que hacer es doblar el lomo y cerrar la boca.
Los jefes necesitan mano de obra, y desde que la gente tiene otras opciones mejores (me cago en la educación pública universal) ya no se dejan abusar fácilmente.
Tal vez pase como con otras muchas profesiones, que no se han preocupado por ir haciendo cantera tras las jubilaciones de los trabajadores actuales.
NO se paga poco. como tengas un poco de buena mano y un mínimo de sagacidad social para no ser estafado, puedes hacer un buen incluso muy buen salario.
En estos días un buen autónomo tiene lista de espera y gana casi lo que quiere.
Sin embargo para el común en cuanto termina una obra te quedas en la puta calle y a buscar otra obra cerca porque lo de moverse a otra región ya es prohibitivo. Existen… » ver todo el comentario
