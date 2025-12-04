El Constitucional examinará por primera vez la legalidad de los 50 años de imposición del euskera en la administración del País Vasco

Jueces y fiscales vascos eluden la presión política de PNV y EH Bildu para cuestionar la legalidad de que todas las plazas públicas exijan saber euskera. "Es un salto jurídico muy grave", asegura el Gobierno
Panda de cínicos supremacistas de mierda
Esto va de monolingües pretendiendo trabajar en la función pública con dos lenguas oficiales siguiendo monolingües.
Hay quien se queja de que los idiomas locales crean injusticias para el opositor y quien tambíen protesta por penalizar mejores profesionales para los ciudadanos
Muchos iban a pedir que no se cuente el castellano, sobre todo los que solo saben castellano.
Vale, sin problema, puntos por castellano sin acreditar nada y puntos por el euskera acreditando titulación o incluso realizando pruebas.
Estoy de acuerdo. Los bilingües sacaran también más puntos.
Y se quejan, en su monolingüismo, que los bilingües, que son bilingües por ley, imponemos nuestra lengua.
40 años lleva en marcha lo que propones, y los resultados han sido malos. Una vez adquirida la plaza, al funci no se le puede echar, y su motivación para aprender euskara cae bajo mínimos. Y que se joda el ciudadano euskaldun, que para algo les obligamos a ser bilingües.
Eso, y a llorar de imposiciones.