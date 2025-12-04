edición general
13 meneos
17 clics

El Constitucional examinará por primera vez la legalidad de los 50 años de imposición del euskera en la administración del País Vasco

Jueces y fiscales vascos eluden la presión política de PNV y EH Bildu para cuestionar la legalidad de que todas las plazas públicas exijan saber euskera. "Es un salto jurídico muy grave", asegura el Gobierno

| etiquetas: euskera , castellano , imposición
10 3 1 K 12 politica
19 comentarios
10 3 1 K 12 politica
Comentarios destacados:      
Peka #1 Peka
Pueden examinar la imposición del castellano también.
5 K 57
#6 VFR *
#1 Pues estaría bien, y que exigieran tener una titulación como se hace con el resto de idiomas. Lo que nos íbamos a reir.
3 K 37
ehizabai #2 ehizabai
Monolingües con derecho a seguir siendo monolingües diciendo que los bilingües por imposición legal son los que imponen su lengua.
Panda de cínicos supremacistas de mierda
6 K 56
#7 VFR
#2 Esto va de monolingües a monolingües, solo exigen demostrar una de las dos lenguas
0 K 7
ehizabai #13 ehizabai
#7 Todos los euskaldunes, todos, somos bilingües.
Esto va de monolingües pretendiendo trabajar en la función pública con dos lenguas oficiales siguiendo monolingües.
0 K 9
#3 TusT *
Me parece muy buen debate siempre que se tenga en cuenta que el objetivo de la aministracion es servir al ciudadano, no es para repartir trabajo.

Hay quien se queja de que los idiomas locales crean injusticias para el opositor y quien tambíen protesta por penalizar mejores profesionales para los ciudadanos
0 K 18
kukusu #10 kukusu
#8 el castellano es obligatorio, no se valora en puntos. así que ¿cuál es la lengua discriminada?
1 K 18
Peka #14 Peka
#10 Ninguna lengua es discriminada, los que son discriminaros son los usuarios del sistema publico que no son atendidos en su lengua natal.
0 K 11
Dene #18 Dene
si acreditar el dominio de la lengua oficial del pais es "imposición" ya vamos mal ... titular de mierda
0 K 12
Peka #9 Peka
#8 Perfecto, que de puntos el castellano también, pero hay que acreditar nivel o prueba escrita de castellano, incluso oral.

Muchos iban a pedir que no se cuente el castellano, sobre todo los que solo saben castellano.
0 K 11
ElmaEscobar #11 ElmaEscobar
#9 El castellano se acredita teniendo unos estudios mínimos, graduado escolar, ESO, Bachiller, se da por hecho que al haberlo cursado y aprobado tienes los conocimientos mínimos del idioma. En este país es obligatorio dar lengua castellana incluso en colegios bilingües para conseguir esas titulaciones.
0 K 7
Peka #12 Peka
#11 Vamos, que en Euskera me tengo que sacar y acreditar un titulo C1 por ejemplo y en castellano se supone y no hay que acreditar nada.

Vale, sin problema, puntos por castellano sin acreditar nada y puntos por el euskera acreditando titulación o incluso realizando pruebas.

Estoy de acuerdo. Los bilingües sacaran también más puntos.
0 K 11
ElmaEscobar #17 ElmaEscobar
#12 Acreditas unos estudios, no se puede acceder a una plaza pública sin tener ni el graduado escolar, esos estudios garantizan que has cursado x asignaturas en castellano y por lo tanto sabes usarlo, además al tener la nacionalidad española ya implica el conocimiento de la lengua. En euskera depende del modelo que hayas estudiado, también te dan tu titulación con el nivel que tengas, si en la escuela estudiaste en castellano pues no te lo dan obviamente.
0 K 7
nanustarra #4 nanustarra
Quién pueda hacer que haga....
1 K 10
#5 tobruk1234
Mas bien es buscar un problema con la imposicion del idioma, con lo facil que es durante la oposicion darle al conocimiento del idioma de la comunidad puntos lo que genera que el que desconozca el idioma tenga que aorenderlo si quiere conseguir la plaza y lo mismo para la solicitud de vacante valorar ese conocimiento en ountos, igual que se pueden valorar otros idiomas como el ingles, que parece ser que para los voxemitas y pepesunos con ese no tienen problemas, pues mira que hay colegios donde obligan a sus alumnos y profesores solo hablar ingles, como la obligatoriedad de en colegios religiosos dar religion, pero eso amigo estos no lo llevaran TC
1 K 10
#8 VFR
#5 Euskera que de puntos, inglés que de puntos, pero el castellano que no de puntos. Cual es la lengua discriminada.
0 K 7
ehizabai #15 ehizabai
#8 Leete el art. 3.1 de la constitución, anda, y deja de decir tonterías. ¿Cuál es la lengua discriminada?
0 K 9
ehizabai #16 ehizabai
#5 La única lengua impuesta es el castellano, vía 3.1 de la constitución. Aquí el tema es que los monolingües pretenden mantener su monolingüismo mientras cobran de una administración con dos idiomas oficiales.
Y se quejan, en su monolingüismo, que los bilingües, que son bilingües por ley, imponemos nuestra lengua.
40 años lleva en marcha lo que propones, y los resultados han sido malos. Una vez adquirida la plaza, al funci no se le puede echar, y su motivación para aprender euskara cae bajo mínimos. Y que se joda el ciudadano euskaldun, que para algo les obligamos a ser bilingües.
Eso, y a llorar de imposiciones.
0 K 9
#19 DavidEF
#16 40 años de política lingüística (con sus consiguientes y generosísimos fondos) y el resultado también ha sido malo. Desafección, desapego, nivel bajo y escasísimo uso cotidiano, salvo en enclaves guipuzcoanos o marcadamente rurales. Cosa que no pasa, por ejemplo, en Cataluña. A ver si va a ser que ese no es el camino...
0 K 9

menéame