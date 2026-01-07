Se constata el efecto rebote tras abandonar los fármacos contra la obesidad: «El apetito deja de estar controlado»

Abandonar los fármacos contra la obesidad va seguido de una recuperación del peso, así como una reversión de los efectos beneficiosos sobre marcadores de salud cardiovascular y metabólica, como el colesterol elevado y la presión arterial alta. Lo confirma un metaanálisis publicado por la revista británica The BMJ, cuya investigación incluye 37 estudios publicados hasta febrero de 2025 en los que participaron más de 9.300 personas. Los resultados poseen relevancia pese a existir una limitación de datos: no deja de ser un fármaco de reciente.
Si se quiere una solución de tipo permanente que ya no requiera de más fármacos posiblemente el camino sea usar la tecnología CRISPR para modificar el ADN para que esos cambios formen parte de la persona.
Pero aún hay mucho miedo a ello.
Y es que, en realidad, estos fármacos funcionan, pero el paciente debe tener clarísimo que en el momento que deje de tomarlos va a volver a sentir hambre y retomar su estado anterior, por lo que estos medicamentos deberían servir de "empujón" para, cuando hayas perdido el peso necesario, hacer un modo de vida saludable aunque solo sea por la pasta que te vas a ahorrar.
O pasar por el quirófano. Ahí el efecto rebote es muchísimo menor.
El meneo trata precisamente de que si te sigues medicando no hay efecto rebote, si dejas la medicación sí.
En tu ejemplo sería que si sigues pasando hambre no hay efecto rebote, si dejas de pasar hambre sí.
Por lo tanto no, pasar hambre no es la clave, pasar hambre es un problema.
La cura es una vida saludable con dieta equilibrada y ejercicio. Ese medicamento ayuda a que el proceso sea más amable porque dura menos y quita el hambre al mayoría de la gente.
Pero si comes como un cerdo tirado en el sofá, obviamente vas a volver a engordar.
Por eso esas comparaciones que se suelen hacer son injustas, se pretende trasladar la falsa imagen que quien está gordo es por que es un vago, cuando hay mucha gente que siendo un vago y comiendo lo que quiere no está gorda.