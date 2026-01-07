edición general
Se constata el efecto rebote tras abandonar los fármacos contra la obesidad: «El apetito deja de estar controlado»

Abandonar los fármacos contra la obesidad va seguido de una recuperación del peso, así como una reversión de los efectos beneficiosos sobre marcadores de salud cardiovascular y metabólica, como el colesterol elevado y la presión arterial alta. Lo confirma un metaanálisis publicado por la revista británica The BMJ, cuya investigación incluye 37 estudios publicados hasta febrero de 2025 en los que participaron más de 9.300 personas. Los resultados poseen relevancia pese a existir una limitación de datos: no deja de ser un fármaco de reciente.

sorrillo
Los fármacos suelen ser sustancias que introduces en el cuerpo y tienen una duración determinada, el cuerpo los acaba asimilando o expulsando.

Si se quiere una solución de tipo permanente que ya no requiera de más fármacos posiblemente el camino sea usar la tecnología CRISPR para modificar el ADN para que esos cambios formen parte de la persona.

Pero aún hay mucho miedo a ello.
sat
#1 O acompañar esos fármacos con un cambio de estilo de vida. Aprender a comer mejor y hacer algo de ejercicio.
yabumethod
#2 Eso iba a decir. O no ser que hablasemos de casos excepcionales las soluciones deben de pasar por ahi, no por medicarnos contra nuestros malos hábitos. Que una ayuda es una ayuda pero vamos, la raiz del problema de la obesidad va a seguir ahi.
sorrillo
#5 Las soluciones deben pasar por aquello que es efectivo y realista. Hay gente que parece que prefiera que la gente esté enferma para que "aprenda" a tener buenos hábitos a que se le trate y le cure la enfermedad.
karakol
#1 Poniéndome el gorro de papel de aluminio conspiranoico, o no, el tener unos "clientes" que paguen 300 euros de media al mes por el tratamiento igual les interesa más a las farmacéuticas que una cura más o menos definitiva.

Y es que, en realidad, estos fármacos funcionan, pero el paciente debe tener clarísimo que en el momento que deje de tomarlos va a volver a sentir hambre y retomar su estado anterior, por lo que estos medicamentos deberían servir de "empujón" para, cuando hayas perdido el peso necesario, hacer un modo de vida saludable aunque solo sea por la pasta que te vas a ahorrar.

O pasar por el quirófano. Ahí el efecto rebote es muchísimo menor.
arturios
El problema ese que esos fármacos son para tratar la diabetes, no para adelgazar, que no deja de ser un efecto secundario, que una persona obesa pero sin diabetes y sana en general tome ese medicamento lo consideraría mala praxis como mínimo.
eltxoa
siempre nos queda adelgazar pasando hambre, que eso si que no tiene efecto rebote
sorrillo
#4 Pues claro que tiene efecto rebote, el efecto rebote se produce cuando dejas de tomar esa medicación o, en tu ejemplo, cuando dejas de pasar hambre.

El meneo trata precisamente de que si te sigues medicando no hay efecto rebote, si dejas la medicación sí.

En tu ejemplo sería que si sigues pasando hambre no hay efecto rebote, si dejas de pasar hambre sí.
#7 trasparente
#4 Esa es la clave, pasar hambre, por eso es tan difícil adelgazar. Luego tambien, pero menos importante, comer mejor y hacer algo de ejercicio. Pero la clave es pasar hambre. No, no hay soluciones fáciles, y menos milagrosas.
sorrillo
#7 Esta medicación es fácil y no sé si es milagrosa pero se ha demostrado que funciona. La clave no es pasar hambre, hay muchísima gente que por su biología no pasa ni un ápice de hambre y está como un pincel, y otros para quienes efectivamente para estar como un pincel tienen que o bien pasar mucha hambre o medicarse u operarse, etc.

Por lo tanto no, pasar hambre no es la clave, pasar hambre es un problema.
#10 BloodStar
Es que eso no es la cura.

La cura es una vida saludable con dieta equilibrada y ejercicio. Ese medicamento ayuda a que el proceso sea más amable porque dura menos y quita el hambre al mayoría de la gente.

Pero si comes como un cerdo tirado en el sofá, obviamente vas a volver a engordar.
sorrillo
#10 Hay gente que come lo que quiere, está tirado en el sofá y no hay forma que engorde. No todas las personas son iguales, la biología, que es una lotería, es un factor muy importante.

Por eso esas comparaciones que se suelen hacer son injustas, se pretende trasladar la falsa imagen que quien está gordo es por que es un vago, cuando hay mucha gente que siendo un vago y comiendo lo que quiere no está gorda.
