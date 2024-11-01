En qué consiste y a quién beneficia el nuevo plan del gobierno de España para regularizar a cientos de miles de migrantes

La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas. El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en el país. "Hoy es un día histórico", dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida. Saiz dijo que la regularización era "necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles".