En qué consiste y a quién beneficia el nuevo plan del gobierno de España para regularizar a cientos de miles de migrantes

La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas. El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en el país. "Hoy es un día histórico", dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida. Saiz dijo que la regularización era "necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles".
Tengo un caso cercano, no de inmigrantes, de estos "empresaurios de la banderita" que usan a ilegales pagándoles una mierda en mano (en sector agricultura)
De la hostia social que nos vamos a dar.
Esto tiene lecturas positivas y lecturas negativas, segun entiendas como debe de funcionar una economia