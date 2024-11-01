edición general
En qué consiste y a quién beneficia el nuevo plan del gobierno de España para regularizar a cientos de miles de migrantes

La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas. El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en el país. "Hoy es un día histórico", dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida. Saiz dijo que la regularización era "necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles".

YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Que puedan trabajar en A en otro sitio y se les acabe el chollo a quienes los explotaban aprovechándose de su situación.

Tengo un caso cercano, no de inmigrantes, de estos "empresaurios de la banderita" que usan a ilegales pagándoles una mierda en mano (en sector agricultura)
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#1 Había mucho mongolo que decía que apoyar esto era apoyar a los explotadores, putos genios.
#3 cocococo
La gran mayoría de los inmigrantes venezolanos son de derecha o de ultraderecha.
kumo #2 kumo
"Hoy es un día histórico", dijo la ministra de Inclusión

De la hostia social que nos vamos a dar.
#4 CosaCosa
Basicamentr meter a medio millon de trabajadores al mercado laboral.

Esto tiene lecturas positivas y lecturas negativas, segun entiendas como debe de funcionar una economia
