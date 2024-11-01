·
1
11
clics
11
clics
En qué consiste el acuerdo para la paz de Gaza que Trump presentó este lunes junto a Netanyahu
El presidente Donald Trump anunció un plan de 20 puntos para la paz en Gaza y Medio Oriente tras reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
etiquetas
:
gaza
,
israel
,
conflicto
,
medio oriente
#4
Varlak
"Propone que un "comité palestino tecnocrático y apolítico" gobierne temporalmente "bajo la supervisión y el control de un nuevo organismo internacional de transición, la Junta de Paz", la cual estaría presidida por Trump"
1
K
22
#5
SeñorPresunciones
#4
Y la cucaracha de Tiny Bleurgh firmando los cheuques a las constructoras.
0
K
12
#1
Suleiman
Sobre todo el tema de los territorios ocupados y tal.. ni hablamos...
0
K
13
#3
SeñorPresunciones
*
Vamos, que el plan sí es tomar Gaza y además convertirla en una ciudad vasalla. Yo de verdad, si estos dos mierdas son los líderes más importantes de nuestro momento, que se pare el mundo que yo me bajo. Meteorito, ven rápido.
0
K
12
#6
ElBeaver
#3
creo que lo más importante es parar la carnicería, se puede discutir cualquier cosa despues
0
K
7
#2
Iqui_Balam
www.youtube.com/watch?v=JHUUflgRZlM
Que diria Fidel castro
0
K
6
