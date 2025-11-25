edición general
8 meneos
14 clics
El Consejo de Ministros aprueba la creación de la Dirección General de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura

El Consejo de Ministros aprueba la creación de la Dirección General de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura

Para ello, se prevé la creación de tres subdirecciones generales. La Subdirección General de Teatro y Circo tendrá la misión de mejorar la gestión especializada de apoyo al sector teatral, así como dinamizar el sector del circo, que vive un momento de auge, así como potenciar los circuitos propios de distribución y difusión de estos dos sectores.

| etiquetas: consejo de ministros , artes escénicas , ministerio de cultura
6 2 0 K 79 actualidad
6 comentarios
6 2 0 K 79 actualidad
Carnedegato #1 Carnedegato *
El responsable de esto se apellida Sánchez, fijo.
3 K 47
#6 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 #2 ¿Y a qué se dedica la Oficina General de Artes Escénicas?

Pues no sabría decirle, como su nombre indica generalmente a Artes Escénicas. Supongo. :troll:
x.com/JosemaVallejo/status/1877804442788974714?t=Daf0G07x-RuX3duwBbul-
2 K 37
platypu #3 platypu *
se prevé la creación de tres chiringuitos subdirecciones generales
2 K 38
Pacman #4 Pacman
Justo lo que se necesitaba en este preciso momento.
3 K 37
#5 Borgiano
¡Enhorabuena a los premiados!
1 K 27
ChatGPT #2 ChatGPT
"Subdirección General de Teatro y Circo" tendrá su sede en Cra de S. Jerónimo, s/n, Centro, 28071 Madrid
0 K 11

menéame