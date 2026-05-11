La consejera de Sanidad de Ayuso: “Mónica García se licuaba mirando al representante de la OMS”

Unas declaraciones de la consejera de Sanidad de Madrid han dejado este lunes descolocados a los contertulios del programa En boca de todos, de Cuatro. Fátima Matute criticaba la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el brote de hantanavirus cuando en un momento dado se ha referido a la ministra de Sanidad de una forma soez: “Mónica García se licuaba mirando al representante de la OMS”.
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me da la impresión que hay una parte de la sociedad inmovilista y conservadora que quiere que vivamos como en el pasado régimen, por eso lo de Berlanaga
Si Balbín levantara la cabeza!
Como si no hubiese pepeterOs deseando ponerle el culo al mismo sujeto...aunque la derecha es más de abrirse ante un fajo de billetes, tb es verdad.
para soltar eso.
Por lo demás, la misma historia de siempre: un partido político que en lugar de hacer política para ser mejor político que su adversario y ganarle en su terreno, en lugar de eso, como digo, le insulta, porque sabe que ahí son profesionales de la mentira y que su electorado está ya educado para responder de forma pavloviana a este tipo de estímulo.