La consejera de Sanidad de Ayuso: “Mónica García se licuaba mirando al representante de la OMS”

Unas declaraciones de la consejera de Sanidad de Madrid han dejado este lunes descolocados a los contertulios del programa En boca de todos, de Cuatro. Fátima Matute criticaba la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el brote de hantanavirus cuando en un momento dado se ha referido a la ministra de Sanidad de una forma soez: “Mónica García se licuaba mirando al representante de la OMS”.