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La consejera de Sanidad de Ayuso: “Mónica García se licuaba mirando al representante de la OMS”

Unas declaraciones de la consejera de Sanidad de Madrid han dejado este lunes descolocados a los contertulios del programa En boca de todos, de Cuatro. Fátima Matute criticaba la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el brote de hantanavirus cuando en un momento dado se ha referido a la ministra de Sanidad de una forma soez: “Mónica García se licuaba mirando al representante de la OMS”.

| etiquetas: sanidad , salud , declaraciones , politica
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21 comentarios
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Comentarios destacados:        
mariKarmo #1 mariKarmo
Le estamos pagando un salario público a esa mierda de subnormal para decir cosas así? Será posible?
14 K 176
oscarius #7 oscarius
#1 Los del PP parece que los eligen como si fueran para un casting de una peli de Berlanga.
6 K 71
Harkon #8 Harkon
#7 Más bien de torrente
3 K 44
oscarius #12 oscarius
#8 Sí, cierto In embargo
me da la impresión que hay una parte de la sociedad inmovilista y conservadora que quiere que vivamos como en el pasado régimen, por eso lo de Berlanaga
2 K 23
#19 Aladroque
#8 De torrente es más bien de donde sacan a los del PSOE/Podemos
0 K 9
MiguelDeUnamano #18 MiguelDeUnamano
#7 Tienen que conservar a sus votantes, cualquier comportamiento mínimamente decente les pasaría factura.
0 K 16
#11 Comorr
#1 el problema es que el país va como va y tú miras el dedo.
0 K 7
#16 Onaj
#11 El país va como va porque le pagamos salarios a gente como esta señora.
2 K 35
sotillo #20 sotillo
#1 Es lo normal en la derecha, sueldos altísimos y sobres gordos para insultar a todo y a todos, y sus votantes lo ven bien, es más , según muchos se quedan cortos, muy cortos
1 K 23
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Es lo que se lleva. Mis convecinos gustan de votar a arrabaleras con ínfulas de nuevo rico.
5 K 74
Harkon #4 Harkon
Mira que Mónica García me cae mal y me parece una pèsima ministra porque de progresista tiene lo justito pero que dice esta ota subnormal? este es el nivel de la oposición así hacen bueno a cualquiera desde luego.
3 K 45
Rogue #3 Rogue
El debate político se ha barriobajerizado y ya no nos sorprende nada.
Si Balbín levantara la cabeza!
4 K 43
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Ir pensando en que con esta gente salirse de la OMS es algo probable
3 K 37
Harkon #9 Harkon
#5 Salirse de directamente usar el cerebro, pero ojo, que no es sólo que sean así, es que desean que sus votantes sean aun peores que ellos, porque una mente lobotomizada y sin neuronas es más fácil que los voten a ellos y lo saben
2 K 34
pepel #17 pepel
Le faltaba el satisfayer a la Consejera de Sanidad.
1 K 28
pitercio #14 pitercio *
Vaya con Fátima, esa mañana debió renovar su suscripción a xhamster. Todavía pensó que estaba contenida por no decir que se ponía to lúbrica, obsequiosamente despatarrante, con la babilla por las comisuras. Es su idea de mérito profesional.
1 K 24
TipejoGuti #6 TipejoGuti
Hay que ser mujer machista para querer sexualizar el comportamiento de una ministra.
Como si no hubiese pepeterOs deseando ponerle el culo al mismo sujeto...aunque la derecha es más de abrirse ante un fajo de billetes, tb es verdad.
2 K 24
makinavaja #13 makinavaja
Lo malo es que esta fauna, un día u otro, estarán en el gobierno de todo el país... :wall: :wall:
1 K 16
#10 pirat
Licuado debe tener el celebro
para soltar eso.
1 K 12
Nube_Gris #21 Nube_Gris
Esta señora se piensa por sus modos que sigue en el instituto... o que somos el resto de los españoles los que aún estamos en la edad de ir al instituto.
Por lo demás, la misma historia de siempre: un partido político que en lugar de hacer política para ser mejor político que su adversario y ganarle en su terreno, en lugar de eso, como digo, le insulta, porque sabe que ahí son profesionales de la mentira y que su electorado está ya educado para responder de forma pavloviana a este tipo de estímulo.
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#15 malarte *
Antes de ir a la universidad, los estudiantes de mi pueblo coincidíamos con las alumnas de un colegio religioso segregado y hacíamos COU (¡¡qué mayor soy!!) con ellas. Recuerdo que eran ellas eran las que más fumaban, bebían, decían tacos y antes dejaban de ser vírgenes, así que a mí noticias como esta no me extrañan nada…
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menéame