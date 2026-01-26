Conmoción en la comisión El Parc de Alzira por la muerte de una fallera tras chocar con un jabalí

La comisión El Parc de Alzira sigue profundamente consternada por el fallecimiento de su fallera Sara Vila Dolz el viernes por la noche. La joven de 30 años, y natural de Alzira, falleció durante la noche del viernes en la N-340 a su paso por l'Ampolla (Tarragona) al chocar el vehículo que conducía con un jabalí. El accidente se produjo sobre las 21:30 h, como informó el Servei Català de Trànsit (SCT), a la altura del kilómetro 1.101 de la N-340, cuando el vehículo colisionó con el jabalí, volcó y se salió de la vía.
Es como en mi pueblo, si alguien dice que he muerto todo el mundo preguntará quien cojones es ese.... si dicen que ha muerto el Hijo menor da Tilita ya saben que soy yo