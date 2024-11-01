El Congreso veta la rebaja del IVA aprobada por el PP en el Senado para alimentos básicos

La Mesa del Congreso, liderada por la mayoría conformada por PSOE y Sumar, ha decidido aceptar el escrito de disconformidad presentado por el Gobierno contra una enmienda crucial impulsada por el PP. Esta enmienda, que había sido aprobada en el Senado, proponía una reducción del IVA para diversos productos básicos.
| etiquetas: congreso , senado , iva , alimentos
En cualquier caso, el presidente del último gobierno del PP, M. Rajoy el desconocido, quien prometió bajar impuestos durante su campaña electoral, "bajó" el IVA del 18 al 21%, y del 8 al 10% respectivamente nada más aterrizar en la Moncloa ...
Un partido "fiable".
Este año van a pasar ministros por el juzgado a no ser que tengan un accidente antes.
Dos minutos de realidad sobre este tema.
Es increíble que, a día de hoy, y con toda la información de internet a vuestro alcance, algunos sigáis comprando estos discursos populistas y pensando que llueve cuando os mean en la cara. Eso, y la poca memoria que tenéis. GOTO #9
La propuesta de reducir el IVA afectaba a carnes, pescados, conservas, leche y huevos. Concretamente, planteaba una rebaja del impuesto al 4% para carnes, pescados y conservas, mientras que eliminaba completamente el impuesto para productos como leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio del mismo año.
O sea que proponían rebajar del 10% al 4% el de carnes, pescados y conservas.
¿Es eso o me perdí algo?
Según el Ejecutivo, la aplicación de esta medida traería consigo una pérdida de recursos para la Administración General del Estado valorada en 3.780 millones de euros.
Por supuesto, no esperes esta medida cuando gobiernen ellos. Subieron el IVA durante la Gran Recesión y ahora resulta que lo quieren bajar. Son los reyes del cinismo.