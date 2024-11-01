edición general
El Congreso veta la rebaja del IVA aprobada por el PP en el Senado para alimentos básicos

La Mesa del Congreso, liderada por la mayoría conformada por PSOE y Sumar, ha decidido aceptar el escrito de disconformidad presentado por el Gobierno contra una enmienda crucial impulsada por el PP. Esta enmienda, que había sido aprobada en el Senado, proponía una reducción del IVA para diversos productos básicos.

#5 okeil
La rebaja propuesta era para 6 meses, no definitiva.
En cualquier caso, el presidente del último gobierno del PP, M. Rajoy el desconocido, quien prometió bajar impuestos durante su campaña electoral, "bajó" el IVA del 18 al 21%, y del 8 al 10% respectivamente nada más aterrizar en la Moncloa ...
Un partido "fiable".
7
#16 elsnons
#5 #3 Es que con facturas escondidas por importe de más de cincuenta mil millones de euros pendientes de pago de la época de ZP no podía hacer otra cosa . La mayoría con más de un año de retraso y más de ia mitad tres años . Menos mal que no lo subió al 24% como Italia o Grecia. Ains esa memoria histórica de algunos
0
#20 Aperitx
#16 ¿Puedes referenciar esa información por favor? Yo creo que es el pp el de los desfalco, facturas en cajones, comisiones ilegales, sobresueldos...
Este año van a pasar ministros por el juzgado a no ser que tengan un accidente antes.
0
#23 elsnons
#21 #20 Eran facturas de diversos organismos ministeriales además de infinidad de ayuntamientos y comunidades autónomas. La Hacienda de Montoro se hizo cargo toda la primera legislatura con mayoría absoluta de Rajoy porque los españoles votaron eso de lo acojonados que los dejó el psoe de ZP el cual tuvo que adelantar elecciones porque el país se desmoronaba.
0
#21 okeil
#16 Si, esas facturas que decían que aparecían por los cajones pero que nunca enseñaron ... Y los 20000 millones del rescate a los bancos, también, con cargo al IVA ... y sin ETA, para su desgracia, que aún están a ver cómo coño la resucitan.
0
#9 Ze7eN
Una medida populista. La propuesta era para 6 meses, lo justo para, simplemente, joder las cuentas al Gobierno (y por ende a los ciudadanos) y que los fabricantes e intermediarios suban precio y el consumidor siga pagando lo mismo. En definitiva, una medida que solo beneficia a los empresarios y perjudica a la ciudadanía. Lo que hay que hacer es regular y topar el precio de los alimentos básicos, pero eso ya sabemos que es comunismo.

Dos minutos de realidad sobre este tema.
4
#10 Ze7eN
#2 Los que nos íbamos a joder si se aprueba la medida éramos todos menos los ricos, a los que les suda la polla el IVA de la alimentación.

Es increíble que, a día de hoy, y con toda la información de internet a vuestro alcance, algunos sigáis comprando estos discursos populistas y pensando que llueve cuando os mean en la cara. Eso, y la poca memoria que tenéis. GOTO #9
1
#13 autonomator
#9 Eso no lo van a contar. ¿intervenir los pecios?¿controlar la especulación con los alimentos? Ojalá, pero ni este gobierno tiene la valentía suficiente para hacerlo ni nosotros el coraje para salir a la calle y exigirlo.
0
#1 Torrezzno
:popcorn: :popcorn: :popcorn:


La propuesta de reducir el IVA afectaba a carnes, pescados, conservas, leche y huevos. Concretamente, planteaba una rebaja del impuesto al 4% para carnes, pescados y conservas, mientras que eliminaba completamente el impuesto para productos como leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio del mismo año.
2
#8 mstk
#1 Sobre todo afectaba a los beneficios empresariales, como ocurrió con las anteriores bajadas de IVA.
6
#19 obmultimedia
#8 Aun recuerdo la bajada del iva cultural, las entradas de cine siguieron costando lo mismo, curioso.
1
#11 eldarel
#1 Según la AEAT en 2025 tienen un tipo del 4%: pan, leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, aceite de oliva.

O sea que proponían rebajar del 10% al 4% el de carnes, pescados y conservas.
¿Es eso o me perdí algo?
1
#22 MoñecoTeDrapo
#11 y eliminar el de las primeras que relacionas: pan, leche...
0
#17 XtrMnIO
Esa rebaja del IVA que la absorberían los empresarios, como la rebaja del IVA de los cines y demás rebajas de IVA que ha habido.
1
#2 Meneador_Compulsivo
Que se jodan los ricos!
4
#12 DaniTC
#2 pues es lo que pasó en el pasado con la rebaja del IVA. ¿O se nos ha olvidado la campaña del Mercadona?
1
#3 Waves
¿Cuál era el caballo de troya que llevaba la enmienda? ¿O es que el PP ahora es woke?
1
#6 UnoYDos
#3 Si no están obviando información el problema según indican es la pasta.

Según el Ejecutivo, la aplicación de esta medida traería consigo una pérdida de recursos para la Administración General del Estado valorada en 3.780 millones de euros.
5
#7 Ovlak
#3 El PP no quiere que se aprueben presupuestos pero sí quiere aprobar medidas populistas incompatibles con la no aprobación de nuevos presupuestos.

Por supuesto, no esperes esta medida cuando gobiernen ellos. Subieron el IVA durante la Gran Recesión y ahora resulta que lo quieren bajar. Son los reyes del cinismo.
3
#18 Aperitx
#7 Subieron el iva a los chuches después de prometer en campaña que no lo harían (sabiendo que lo tenían que subir si o si)
0
#15 Capaza
Una medida que su principal objetivo era descuadrar las cuentas del Gobierno y que se sabia perdida de antemano, pero es curioso que si esto mismo lo propone Unidas Podemos y lo venden como que la gente tiene que robar para comer, que un pobre currante no tiene ni para pan y leche, todo el mundo lo aplaudiria y diria que el gobierno ajuste las cuentas y quite sueldos de asesores para bajar el IVA, pero como es el PP la medida ya no tiene interes social.
0
#4 CharlesBrowson
minucias para los que vamos en el cobete, estas navidades por alli abajo a cenar pipas!
0
#14 Herrerii
La rebaja va directa al bolsillo de Roig ;)
0

