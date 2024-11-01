El Congreso de los Estados Unidos cancela a todos los efectos la misión de retorno de muestras de Marte de la NASA

Esto deja en el aire –bueno, más bien en el regolito marciano– los tubos de muestras que el rover Perseverance ha dejado perfectamente colocados y localizados para que fueran recogidos y traídos a la Tierra por la MSR. Es una gran faena porque los análisis hechos por Perseverance in situ apuntaban a resultados la mar de interesantes en cuanto se pudieran estudiar con instrumentos más sofisticados o distintos de los que lleva el rover a bordo.
Por mucho que fundamentalistas religiosos quieran esconder que es bastante probable que exista vida en todo el universo y diosito no hizo al hombre, no lo van a poder ocultar infinitamente bajo la excusa de que "cuesta dinero".