edición general
14 meneos
18 clics
El Congreso de los Estados Unidos cancela a todos los efectos la misión de retorno de muestras de Marte de la NASA

El Congreso de los Estados Unidos cancela a todos los efectos la misión de retorno de muestras de Marte de la NASA

Esto deja en el aire –bueno, más bien en el regolito marciano– los tubos de muestras que el rover Perseverance ha dejado perfectamente colocados y localizados para que fueran recogidos y traídos a la Tierra por la MSR. Es una gran faena porque los análisis hechos por Perseverance in situ apuntaban a resultados la mar de interesantes en cuanto se pudieran estudiar con instrumentos más sofisticados o distintos de los que lleva el rover a bordo.

| etiquetas: nasa , trump , cancelación , ciencia
14 0 0 K 174 actualidad
6 comentarios
14 0 0 K 174 actualidad
Andreham #1 Andreham
Ya la recogerán los chinos.

Por mucho que fundamentalistas religiosos quieran esconder que es bastante probable que exista vida en todo el universo y diosito no hizo al hombre, no lo van a poder ocultar infinitamente bajo la excusa de que "cuesta dinero".
1 K 24
JanSmite #2 JanSmite
#1 El asunto va más, me parece a mí, con acabar, primero, con todo gasto que Trump considera "superfluo" y, dos, con todo lo que parezca "woke", con la ciencia, con todo lo que huela a "izquierdismo", no tanto con temas de fundamentalismo religioso, aunque haya algo de fondo.
2 K 34
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
#2 Y que la NASA, con su tecnología e infraestructura, son un botín muy jugoso para musk y SpaceX.
3 K 35
pitercio #4 pitercio
#3 ahí está, la federación de comercio quiere el monopolio del transporte galáctico.
2 K 36
#5 Vamohacalmano
#2 Desde el punto de vista científico, el hecho de poder: sacar un testigo de roca, dejarlo localizado, mandar una nave a por ello y que la nave vuelva a la Tierra...poca broma. Da la impresión de que buscan más un inmovilismo, de que no evolucionamos a nivel científico como especie. Otra opción es que hayan parado todo para tomar las riendas ellos cuando lo consideren, cosa que he visto a más de un directivo hacer a lo largo de mi vida.
0 K 7
vviccio #6 vviccio
Con esto Iker Jiménez completa varias temporadas de especulaciones y con suerte ya no necesitará la tontulia de fachas.
1 K 16

menéame