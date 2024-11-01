El Congreso aprueba una ley que prohíbe a los presidentes abandonar la OTAN de forma unilateral [Hemeroteca] [ENG]

El Congreso aprobó esta semana una medida destinada a impedir que cualquier presidente de Estados Unidos pueda retirar al país de la OTAN de forma unilateral sin la aprobación del Congreso. La aprobación se produjo en medio de preocupaciones de que Donald Trump pueda intentar salir de la alianza si vuelve al poder. La disposición se incluyó en la Ley de Autorización de Defensa Nacional, un proyecto de ley anual que detalla la política de defensa, que fue aprobado por la Cámara de Representantes.