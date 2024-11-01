El Congreso aprueba una ley que prohíbe a los presidentes abandonar la OTAN de forma unilateral [Hemeroteca] [ENG]

El Congreso aprobó esta semana una medida destinada a impedir que cualquier presidente de Estados Unidos pueda retirar al país de la OTAN de forma unilateral sin la aprobación del Congreso. La aprobación se produjo en medio de preocupaciones de que Donald Trump pueda intentar salir de la alianza si vuelve al poder. La disposición se incluyó en la Ley de Autorización de Defensa Nacional, un proyecto de ley anual que detalla la política de defensa, que fue aprobado por la Cámara de Representantes.
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Trump afirma que no necesita el Congreso para una posible salida de EEUU de la OTAN
www.meneame.net/m/actualidad/trump-afirma-no-necesita-congreso-posible
Simplemente largas a ese y pones a otro.
Ya te digo, que el sistema político de USA es extremadamente autoritario.
Piensa como cambió Roosevelt el país en pocos años...
Digo para bien, pero ese mismo poder puede usarse para el mal.
Edito: (Las últimas elecciones en EEUU fueron el 5 de noviembre de 2024)
Lo pregunto de verdad.
Los funcionarios deben obedecer al presidente.
Ya te digo yo que no puede.
Principalmente porque el presidente de USA es un rey de la época previa a la república francesa, tiene poder absoluto y durante las últimas décadas el congreso y senado ha ido otorgándole más y más poder...
Si, durante Obama también.
Lo raro es que un presidente pueda decidir por sus cojones morenos que abandona el tratado de la protección de la vida humana en el mar y mande achatarrar todos los medios de salvamento marítimo (por citar uno de los acuerdos que más países respetan, incluso… » ver todo el comentario
Razonable es, pero es que aquí hablamos de Donald Trump que se lleva saltando leyes por sus cojones morenos desde el minuto uno.