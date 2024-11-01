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El Congreso aprueba una ley que prohíbe a los presidentes abandonar la OTAN de forma unilateral [Hemeroteca] [ENG]

El Congreso aprueba una ley que prohíbe a los presidentes abandonar la OTAN de forma unilateral [Hemeroteca] [ENG]

El Congreso aprobó esta semana una medida destinada a impedir que cualquier presidente de Estados Unidos pueda retirar al país de la OTAN de forma unilateral sin la aprobación del Congreso. La aprobación se produjo en medio de preocupaciones de que Donald Trump pueda intentar salir de la alianza si vuelve al poder. La disposición se incluyó en la Ley de Autorización de Defensa Nacional, un proyecto de ley anual que detalla la política de defensa, que fue aprobado por la Cámara de Representantes.

| etiquetas: otan , act , congreso , biden , trump , salir
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Grahml *
Trump es tonto, y lo demuestra cada día

Trump afirma que no necesita el Congreso para una posible salida de EEUU de la OTAN
www.meneame.net/m/actualidad/trump-afirma-no-necesita-congreso-posible
4 K 65
pepel #5 pepel
Le importan una mierda las leyes ¿Cuántas lleva infringiendo?.
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themarquesito #10 themarquesito
#5 Muchísimas, empezando por la Constitución
1 K 36
WcPC #12 WcPC
#11 No en USA, en España no se puede despedir a un funcionario así como así, en USA es legal.
Simplemente largas a ese y pones a otro.
Ya te digo, que el sistema político de USA es extremadamente autoritario.
Piensa como cambió Roosevelt el país en pocos años...
Digo para bien, pero ese mismo poder puede usarse para el mal.
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ombresaco #2 ombresaco *
16 de diciembre de 2023... algo se olían ya?

Edito: (Las últimas elecciones en EEUU fueron el 5 de noviembre de 2024)
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Noeschachi #3 Noeschachi
#2 Es una forma de dar estabilidad a las proyecciones de ventas del complejo militar-industrial :troll:
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#4 PerritaPiloto
#2 Puede que dentro de algunos años las fechas de las últimas elecciones de Estados Unidos sea la misma que pones.
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ombresaco #7 ombresaco
#4 No va a ocurrir, se pueden amañar de muchas formas, pero eliminarlas completamente lo veo demasiado improbable.
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WcPC #8 WcPC
¿Como pararían a Trump si mañana decidiera salir?
Lo pregunto de verdad.
Los funcionarios deben obedecer al presidente.
Ya te digo yo que no puede.
Principalmente porque el presidente de USA es un rey de la época previa a la república francesa, tiene poder absoluto y durante las últimas décadas el congreso y senado ha ido otorgándole más y más poder...
Si, durante Obama también.
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#11 solojavi
#8 Supongo y espero que su propio partido iniciara las acciones para destituirlo. En cualquier caso, un funcionario está obligado a cumplir la ley por encima de cumplir órdenes.
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#9 tierramar *
Esto suena a presiones del complejo armamentistico-militar-financiero: La OTAN deberia desaparecer, desde que desapareció el Pacto de Varsovia, la función principal de la OTAN actualmente es actuar como comercial de la industria de las armas. Si se frabrican armas, hay que venderlas y crear guerras sin más plan que vender armas y/o agotar el stock. Al precio de miles de vidas y países, a los del club Epstein la vida de los demás les importa un pepino. Las guerras las montan los del club Epstein www.meneame.net/m/actualidad/atrocidades-epstein-destino-ninos
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#6 PerritaPiloto
Vamos a ver, es razonable que el Congreso ponga salvaguardas para que el Presidente no pueda abandonar un tratado por sus cojones morenos sin contar con el propio parlamento. Igual que no tiene esa potestad para unirse a un tratado.

Lo raro es que un presidente pueda decidir por sus cojones morenos que abandona el tratado de la protección de la vida humana en el mar y mande achatarrar todos los medios de salvamento marítimo (por citar uno de los acuerdos que más países respetan, incluso…   » ver todo el comentario
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HeilHynkel #13 HeilHynkel
#6

Razonable es, pero es que aquí hablamos de Donald Trump que se lleva saltando leyes por sus cojones morenos desde el minuto uno.
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menéame