El conflicto con Irán no durará meses; el Gobierno estadounidense ha informado al Consejo Económico de que estima un plazo de hasta seis semanas [ENG]

NUEVA YORK, 15 de marzo. «No va a durar meses. El equipo del presidente [de EE. UU., Donald] Trump nos ha informado de que durará entre cuatro y seis semanas, contando desde hace dos semanas, y que vamos por delante de lo previsto», declaró Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, a Fox News.