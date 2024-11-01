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El conflicto con Irán no durará meses; el Gobierno estadounidense ha informado al Consejo Económico de que estima un plazo de hasta seis semanas [ENG]

El conflicto con Irán no durará meses; el Gobierno estadounidense ha informado al Consejo Económico de que estima un plazo de hasta seis semanas [ENG]

NUEVA YORK, 15 de marzo. «No va a durar meses. El equipo del presidente [de EE. UU., Donald] Trump nos ha informado de que durará entre cuatro y seis semanas, contando desde hace dos semanas, y que vamos por delante de lo previsto», declaró Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, a Fox News.

| etiquetas: guerra , conflicto , irán , eeuu , duración , estimación , trump
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
#3 Dav3n
Como si EEUU tuviera el control de la situación...
2 K 36
cosmonauta #10 cosmonauta
Dice Tass, qué dice la Fox News..:-D

Pa'fiarse!
1 K 35
#6 albx
Creo que Irán está dispuesta a rendirse si se le pagan las indemnizaciones correspondientes y se retiran todas las base de la región.
A mi me gustaría que también pidiera que Israel volviera a las fronteras del 67 como condición para rendirse.
1 K 20
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Van 2 semanas no?
0 K 20
MAVERISCH #2 MAVERISCH
Hará como en Ucrania. Dejará que se metan todos los tontos en la guerra, y luego ya se retirará y les dejará a ellos empantanados.

#1 dos semanas...  media
4 K 65
azathothruna #5 azathothruna *
Ya saben ayatollahs, a aguantar
Por mientras, rebajen su mano de hierro a las mujeres.
Asi se refuerza la fidelidad al regimen, sobre todo ahora
0 K 20
azathothruna #8 azathothruna
#7 Esos son cruzados, los buenos :shit: xD
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HeilHynkel #9 HeilHynkel
#8

¡ah! xD
0 K 17
johel #4 johel *
Seis semanas eh...
Que alguien les ponga los capitulos de barrio sesamo del conde contar, por que a mi me enseño el numero de dias que tiene un mes y no da para seis semanas.
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menéame