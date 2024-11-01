El conflicto con Irán no durará meses; el Gobierno estadounidense ha informado al Consejo Económico de que estima un plazo de hasta seis semanas [ENG]

NUEVA YORK, 15 de marzo. «No va a durar meses. El equipo del presidente [de EE. UU., Donald] Trump nos ha informado de que durará entre cuatro y seis semanas, contando desde hace dos semanas, y que vamos por delante de lo previsto», declaró Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, a Fox News.
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Pa'fiarse!
A mi me gustaría que también pidiera que Israel volviera a las fronteras del 67 como condición para rendirse.
#1 dos semanas...
Por mientras, rebajen su mano de hierro a las mujeres.
Asi se refuerza la fidelidad al regimen, sobre todo ahora
¿hablas de los ayatolahs de tenesse?
www.independentespanol.com/politica/ee-uu/tennessee-pena-muerte-aborto
¡ah!
Que alguien les ponga los capitulos de barrio sesamo del conde contar, por que a mi me enseño el numero de dias que tiene un mes y no da para seis semanas.