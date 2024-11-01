edición general
El confesionalismo de las instituciones y autoridades públicas granadinas

Como cada año, se han sucedido los agravios a la ciudadanía por parte de quienes, desde sus cargos públicos, olvidan que deben respetar las diversas convicciones de las personas, evitando favorecer o menoscabar a unas u otras de cualquier modo, lo que incluye no participar a título público en actos de carácter religioso como misas, procesiones, ofrendas u otros, ni otorgarles ningún tipo de prebenda.

javierchiclana #4 javierchiclana *
Pasa muy parecido en buena parte de las ciudades españolas pero en Granada está la asociación más numerosa y activa de Europa Laica. Bravo por su persistencia. :hug:
#5 Galton
#4 Un saludo a esos irreductibles Galos... :hug:
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
El confesionalismo del estado español abarca a pasos gigantescos al contrario que la religiosidad de los españoles, que cae en picado.

Cuando los musulmanes y evangélicos reclamen el mismo trato que los católicos, nos vamos a reír.
Esteban_Rosador #3 Esteban_Rosador *
34 procesiones en semana santa, 18 infantiles en los días previos, y 27 salidas extraordinarias de septiembre a diciembre. Y sin contar los ruidosos ensayos.

Y algunos payasos refieren constantemente que los católicos están perseguidos en España .
#6 Galton
#3 Es que el victimismo es un ingrediente fundamental del pensamiento religioso...
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
La Diputación aportó otros 100.000 euros para financiar conciertos de bandas de música de semana santa en toda la provincia a lo largo del año. Además, la Junta de Andalucía aportó 600.000 euros al Consejo de Hermandades y Cofradías de la comunidad autónoma.

Estas son las paguitas buenas, supongo.
