El confesionalismo de las instituciones y autoridades públicas granadinas

Como cada año, se han sucedido los agravios a la ciudadanía por parte de quienes, desde sus cargos públicos, olvidan que deben respetar las diversas convicciones de las personas, evitando favorecer o menoscabar a unas u otras de cualquier modo, lo que incluye no participar a título público en actos de carácter religioso como misas, procesiones, ofrendas u otros, ni otorgarles ningún tipo de prebenda.
| etiquetas: laicismo , religión , granada , europa laica
Cuando los musulmanes y evangélicos reclamen el mismo trato que los católicos, nos vamos a reír.
Y algunos payasos refieren constantemente que los católicos están perseguidos en España .
Estas son las paguitas buenas, supongo.