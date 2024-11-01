El confesionalismo de las instituciones y autoridades públicas granadinas

Como cada año, se han sucedido los agravios a la ciudadanía por parte de quienes, desde sus cargos públicos, olvidan que deben respetar las diversas convicciones de las personas, evitando favorecer o menoscabar a unas u otras de cualquier modo, lo que incluye no participar a título público en actos de carácter religioso como misas, procesiones, ofrendas u otros, ni otorgarles ningún tipo de prebenda.