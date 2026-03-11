edición general
14 meneos
152 clics
Un conductor detenido por tentativa de homicidio contra unos ciclistas en La Rioja

Un conductor detenido por tentativa de homicidio contra unos ciclistas en La Rioja  

La Guardia Civil de La Rioja ha procedido a instruir diligencias penales contra un conductor de 21 años, identificado como el presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa o, de forma subsidiaria, de un delito de conducción temeraria. La intervención policial se produjo tras una denuncia interpuesta por un grupo de siete personas que circulaban en bicicleta y que sufrieron un acoso constante que puso en grave riesgo sus vidas. www.dailymotion.com/video/xa1q93o

| etiquetas: conductor , detenido , tentativa , homicidio , ciclistas , rioja
12 2 0 K 176 actualidad
12 comentarios
12 2 0 K 176 actualidad
Comentarios destacados:    
KoLoRo #1 KoLoRo *
Mierda de publicidad de elmundo

Video directo -> www.dailymotion.com/video/xa1q93o

Por otro lado :
- Conductor retirada del carnet de por vida (que tiene 21 años...) y un par de años en la carcelo
- Ciclistas no podeis ir ocupando todo el puto carril, tenéis que ir en fila y vais en algun momento en 4 filas.
5 K 67
yopasabaporaqui #4 yopasabaporaqui
#1 Pueden ir de 2 en carretera y ciudad, en grupo en las rotondas y, eso sí, por el arcén si es practicable.

www.dgt.es/comunicacion/noticias/20-normas-que-todo-ciclista-debe-cono
1 K 18
KoLoRo #6 KoLoRo
#4 Correcto, fila de 2.

Aun que en este caso van ocupando toda la vía y en 4 lineas.
2 K -14
yopasabaporaqui #9 yopasabaporaqui
#6 Y no por eso los vamos a matar.
1 K 21
nestaris #10 nestaris *
#6 Si te fijas, al principio del video. se que van circulando de dos en dos hasta que el coche se dirige hacia ellos y es entonces cuando se apelotonan porque los primeros parece que frenan y se echan fuera de la carretera.
2 K 24
#11 NO86
#6 En el vídeo yo veo filas de a 2, no 4
1 K 15
Josecoj #7 Josecoj
#1 Sin ser adivino tendría muy claro a quién vota
0 K 10
eltxoa #8 eltxoa
#1 los ciclistas no pueden circular así pero las normas no van con ellos.
1 K 1
#12 NO86
#8 En el vídeo circulan bien
1 K 15
Benzo #3 Benzo
Seat León amarillo, el coche marronero por excelencia.
2 K 27
Xuanin71 #2 Xuanin71
Malditos ciclistas ,si es que se visten como PU..
y claro quién se resiste. :troll:
1 K 26
Pacofrutos #5 Pacofrutos
#2. xD xD xD No les llames ciclistas, llamalos licrosos que ofende más.
0 K 20

menéame