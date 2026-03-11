Un conductor detenido por tentativa de homicidio contra unos ciclistas en La Rioja  

La Guardia Civil de La Rioja ha procedido a instruir diligencias penales contra un conductor de 21 años, identificado como el presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa o, de forma subsidiaria, de un delito de conducción temeraria. La intervención policial se produjo tras una denuncia interpuesta por un grupo de siete personas que circulaban en bicicleta y que sufrieron un acoso constante que puso en grave riesgo sus vidas. www.dailymotion.com/video/xa1q93o
Por otro lado :
- Conductor retirada del carnet de por vida (que tiene 21 años...) y un par de años en la carcelo
- Ciclistas no podeis ir ocupando todo el puto carril, tenéis que ir en fila y vais en algun momento en 4 filas.
www.dgt.es/comunicacion/noticias/20-normas-que-todo-ciclista-debe-cono
Aun que en este caso van ocupando toda la vía y en 4 lineas.
y claro quién se resiste.