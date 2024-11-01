Condoleezza Rice: ¿Quieren que Rusia y China den forma al entorno internacional?' (ENG)

Una de las razones por las que el momento actual es tan peligroso, explicó Rice, es el regreso del conflicto entre grandes potencias. Estamos en un período en el que el conflicto con Rusia, China e Irán es "realmente territorial en su contenido", y estos autoritarios a menudo buscan expandir sus fronteras. Además, estos poderes están trabajando juntos. "Se están coordinando porque tienen una cosa en común", dijo Rice. "Quieren ver el poder estadounidense expulsado de estas regiones, y quieren un tipo diferente de orden internacional".
y estos autoritarios a menudo buscan expandir sus fronteras
Rebuzna la que tiene 600 bases fuera de su país y que le ha robado la mitad de su territorio a México.
Donde hay que apuntarse?
Está diciendo que si rechazas la protección
de la mafiayanki te pasarán cosas malas.
«Quienquiera que ocupe la Casa Blanca en enero debe reconocer que Estados Unidos no tiene ahora más remedio que involucrarse en el mundo e intentar moldear el entorno internacional», afirmó el martes la exsecretaria de Estado estadounidense Condoleezza Rice durante un acto de Atlantic Council Front Page en el Foro Global Future inaugural.
«Las grandes potencias no se ocupan solo de sus propios asuntos. Así pues, la verdadera pregunta es: ¿queremos que Rusia y China den forma al
Y con todo el derecho del mundo.
Sin ponerse ni colorada, te dice que hay que aceptar el orden mundial que le interesa a EEUU. No entiendo cómo la gente no comprende que EEUU sólo mira por sus intereses y no es un aliado ni es de fiar.