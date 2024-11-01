edición general
Condoleezza Rice: ¿Quieren que Rusia y China den forma al entorno internacional?' (ENG)

Una de las razones por las que el momento actual es tan peligroso, explicó Rice, es el regreso del conflicto entre grandes potencias. Estamos en un período en el que el conflicto con Rusia, China e Irán es "realmente territorial en su contenido", y estos autoritarios a menudo buscan expandir sus fronteras. Además, estos poderes están trabajando juntos. "Se están coordinando porque tienen una cosa en común", dijo Rice. "Quieren ver el poder estadounidense expulsado de estas regiones, y quieren un tipo diferente de orden internacional".

Sí. Estamos de piratas anglosajones hasta las narices.

y estos autoritarios a menudo buscan expandir sus fronteras

Rebuzna la que tiene 600 bases fuera de su país y que le ha robado la mitad de su territorio a México.
#1 "Quieren ver el poder estadounidense expulsado de estas regiones, y quieren un tipo diferente de orden internacional".

Donde hay que apuntarse?
#3 Si, eso. A tomar por culo los gUSAnos ya, asco de gentuza que básicamente jodieron el siglo XX y van camino de joder el XXI.
#3 Hay que leer entre líneas.

Está diciendo que si rechazas la protección de la mafia yanki te pasarán cosas malas.
Coño, la bruja esta todavía sigue viva.
El entorno internacional está plagado de bases militares estadounidenses repartidas estratégicamente por el mundo por si hace falta bombardearlo con toneladas de democracia si su presidente es un poco díscolo y no hace lo que dice el presidente de otro país.
Traducción:

«Quienquiera que ocupe la Casa Blanca en enero debe reconocer que Estados Unidos no tiene ahora más remedio que involucrarse en el mundo e intentar moldear el entorno internacional», afirmó el martes la exsecretaria de Estado estadounidense Condoleezza Rice durante un acto de Atlantic Council Front Page en el Foro Global Future inaugural.
«Las grandes potencias no se ocupan solo de sus propios asuntos. Así pues, la verdadera pregunta es: ¿queremos que Rusia y China den forma al

«"Quieren ver el poder estadounidense expulsado de estas regiones, y quieren un tipo diferente de orden internacional".»

Y con todo el derecho del mundo.

Sin ponerse ni colorada, te dice que hay que aceptar el orden mundial que le interesa a EEUU. No entiendo cómo la gente no comprende que EEUU sólo mira por sus intereses y no es un aliado ni es de fiar.
Pero que puta cara tienen estos sinverguenzas, llevan decadas jodiendo, dando golpes de estado ,chantajeando ,.manipulando y robando a manos llenas. Que os den por el orto ya de una puta vez panda de paletos. A ver si se van a la mierda ya y somos lo suficientemente listos como para que no nos arrastren con ellos.
#8 veo que ya se ha dicho lo que quería decir yo. Mi voto positivo, señor.
Sugiere guerra mundial contra el resto de potencias? Con lo nazis que se han vuelto ya sabemos quiénes son los malos. Encima contra Rusia, ganadores de la segunda.
"Asegurémonos de que ganamos esta carrera". Pues visto lo visto, esperemos que no.
