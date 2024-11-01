Condoleezza Rice: ¿Quieren que Rusia y China den forma al entorno internacional?' (ENG)

Una de las razones por las que el momento actual es tan peligroso, explicó Rice, es el regreso del conflicto entre grandes potencias. Estamos en un período en el que el conflicto con Rusia, China e Irán es "realmente territorial en su contenido", y estos autoritarios a menudo buscan expandir sus fronteras. Además, estos poderes están trabajando juntos. "Se están coordinando porque tienen una cosa en común", dijo Rice. "Quieren ver el poder estadounidense expulsado de estas regiones, y quieren un tipo diferente de orden internacional".