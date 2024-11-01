Condenan a mujer que le enviaba audios de sus gases a la novia de su ex

Y es que Rhiannon Evans, una mujer de 25 años de edad originaria de Gales, comenzó su peculiar venganza enviando los videos a Deborah Prytherech durante varios días en una semana entera. Las autoridades señalan que entre ambas mujeres existía animadversión debido a que la ex pareja sentimental de Evans era el nuevo novio de su víctima, quien denunció los hechos ante la Policía local.
Lo que no entiendo es lo del periódico mexicano publicando una noticia de enero del 2025 sin ninguna razón ni contexto. Bueno, en realidad lo entiendo de sobra, pero siguen dando puto asco lo de estas conversaciones de patio de colegio.
A ver como controlan lo de dejar de beber...