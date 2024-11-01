edición general
4 meneos
49 clics
Condenan a mujer que le enviaba audios de sus gases a la novia de su ex

Condenan a mujer que le enviaba audios de sus gases a la novia de su ex

Y es que Rhiannon Evans, una mujer de 25 años de edad originaria de Gales, comenzó su peculiar venganza enviando los videos a Deborah Prytherech durante varios días en una semana entera. Las autoridades señalan que entre ambas mujeres existía animadversión debido a que la ex pareja sentimental de Evans era el nuevo novio de su víctima, quien denunció los hechos ante la Policía local.

| etiquetas: celos , reino unido , condena , acoso
4 0 3 K 34 actualidad
12 comentarios
4 0 3 K 34 actualidad
#2 surco
Pues no termino de entender por qué la dejó el tío, con lo sexy que tenía que ser en su día a día..
2 K 36
#4 Pivorexico
#2 hay gente que paga por eso y con esto no señalo a los electores de VOX
1 K 20
devilinside #6 devilinside
#2 Las galesas, en mi experiencia personal (de la que me arrepiento profundamente) tienen todavía más clase y belleza que las inglesas, sobre todo cuando están borrachas
1 K 24
#9 EISev
#6 cuando estás tú borracho querrás decir
0 K 13
devilinside #10 devilinside
#9 Yo no voy a decir que no he follado nunca con una chica borracha, pero he intentado siempre que estén menos borrachas que yo. Con las británicas en cambio no he logrado cumplir mi promesa
0 K 11
Ludovicio #1 Ludovicio
¿Y un bloqueo de WhatsApp? :-S
2 K 36
#12 alhambre
#1 Bueno, se la ha devuelto con creces, pero qué ganas tiene la gente de meterse en líos.
0 K 7
kreepie #3 kreepie
Menos mal que ya pasaron los tiempos de mensajes en una botella.
2 K 30
SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones
En el amor y la guerra química, todo es trinchera.
0 K 12
Cabre13 #7 Cabre13
Entiendo que alguien vea esta tontería y la traiga a meneame, por la gracia o por lo que sea.
Lo que no entiendo es lo del periódico mexicano publicando una noticia de enero del 2025 sin ninguna razón ni contexto. Bueno, en realidad lo entiendo de sobra, pero siguen dando puto asco lo de estas conversaciones de patio de colegio.
www.bbc.com/news/articles/cg5y1r1eqmpo
0 K 11
#8 laruladelnorte
Adicionalmente, la mujer deberá mantenerse alejada de su víctima por un periodo mínimo de dos años, deberá dejar de beber por dos meses y, claro, abstenerse de enviar videos con sus sonidos intestinales.

A ver como controlan lo de dejar de beber... o_o
0 K 10
Spirito #5 Spirito
Una señorita educada.
0 K 8

menéame