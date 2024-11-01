Condenan a mujer que le enviaba audios de sus gases a la novia de su ex

Y es que Rhiannon Evans, una mujer de 25 años de edad originaria de Gales, comenzó su peculiar venganza enviando los videos a Deborah Prytherech durante varios días en una semana entera. Las autoridades señalan que entre ambas mujeres existía animadversión debido a que la ex pareja sentimental de Evans era el nuevo novio de su víctima, quien denunció los hechos ante la Policía local.